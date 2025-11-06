El Fútbol Club Barcelona ha tomado una decisión definitiva respecto a la millonaria propuesta para disputar un partido amistoso en Perú antes de finalizar el año. El cuadro catalán ha descartado la opción de viajar a Sudamérica en la ventana de diciembre de 2025, a pesar de que la operación prometía inyectar entre siete y ocho millones de euros a las arcas del club, según fuentes exclusivas del diario Mundo Deportivo.

¿Por qué Barcelona ya no vendrá al Perú?

La principal razón detrás de esta negativa es la compleja logística impuesta por el apretado calendario europeo. El equipo dirigido por Hansi Flick debe disputar su último encuentro de LaLiga ante el Villarreal, un partido que, aún sin fecha definitiva, podría jugarse alrededor del sábado 20 de diciembre. Viajar de inmediato a Perú y volver para reanudar la competición a principios de enero de 2026 (con el derbi catalán ante el Espanyol ya programado) implica una violación a los días de descanso obligatorio que establece la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

FC Barcelona jugó recientemente en Champions League. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)

La propuesta para jugar en territorio peruano —donde se especulaba que el rival sería la Selección Peruana de Fútbol o uno de los clubes grandes de la capital— se planteó como una alternativa urgente para compensar los ingresos perdidos tras la cancelación del partido que el Barça planeaba jugar en Miami. Si bien la directiva azulgrana, encabezada por Joan Laporta, considera que la oferta es “difícilmente rechazable” por su valor económico, el bienestar y el cumplimiento de los periodos de descanso de la plantilla han sido la prioridad.

Barcelona descartó a Perú por esta razón

Este descarte de la fecha de diciembre, aunque frustra la expectativa inmediata de la afición, no significa el cierre total de la puerta a la visita del gigante europeo. La cifra ofrecida por los promotores peruanos mantiene abiertas las negociaciones para buscar un nuevo encaje en el calendario. El propio club blaugrana ha manifestado su interés en concretar el amistoso en otro momento que no suponga un riesgo físico ni logístico para sus jugadores.

Entre las nuevas fechas que se manejan para materializar este lucrativo compromiso, los medios españoles señalan con mayor probabilidad la ventana de marzo de 2026, coincidiendo con el parón de selecciones internacionales, o bien, una vez finalizada la temporada europea, a mediados de 2026. Cualquiera de estas opciones ofrecería un margen de tiempo y recuperación mucho más amplio que la corta ventana navideña.

Barcelona espera una próxima fecha libre

Mediante un lenguaje más directo y claro, el FC Barcelona ha privilegiado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y el descanso de sus futbolistas, enviando un mensaje claro a la organización peruana: la intención de jugar existe y la propuesta económica es bienvenida, pero la fecha deberá ser renegociada para el próximo año 2026. La ilusión de ver a las estrellas culés en Lima se traslada, por ahora, a la espera de un anuncio oficial de reprogramación.

