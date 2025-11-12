DT de Rusia, Valeri Karpin, lanzó rotundo calificativo a la Selección Peruana: “Es imposible…”

El empate 1-1 entre Rusia y Perú dejó buenas impresiones en ambos bandos. Aunque el conjunto europeo partía como favorito, el rendimiento del equipo del técnico interino Manuel Barreto llamó la atención del DT ruso, Valeri Karpin, quien no dudó en elogiar al cuadro ‘Bicolor’.

En declaraciones difundidas por el medio Sport Express, el técnico Valeri Karpin elogió a la Selección Peruana: “Hay que afrontar las derrotas como derrotas. Fue un empate, pero no fue un resultado decisivo. No se puede considerar un empate como una derrota. Jugamos contra un digno rival”.

Tras ello, el entrenador también habló sobre las complicaciones que generó la Selección Peruana y lo difícil que estuvo el terreno de juego. “No hubo ninguna relajación. No hubo quejas sobre la actitud. El balón no se movía lo suficientemente rápido. Pero es imposible jugar más rápido en este campo, como dijeron los jugadores”.

Pese a las dificultades, Karpin consideró que el partido fue una gran prueba para su selección y dejó abierta la posibilidad de un nuevo amistoso en el futuro. Ahora, lo que sigue para Rusia es su duelo ante Chile en Sochi este sábado 15 de noviembre.

Valeri Karpin luego del partido entre Perú vs. Rusia. (Foto: Getty Images)

¿Qué dijo el técnico de Rusia sobre Perú?

El entrenador de Rusia, Valeri Karpin, sorprendió con sus declaraciones tras el empate 1-1 ante Perú. El técnico destacó la intensidad, orden y actitud del conjunto dirigido por el técnico interino Manuel Barreto y lo catalogó de “rival digno”.

Ahora la Selección Peruana tendrá que afrontar un partido amistoso este martes 18 de noviembre en Sochi. Siendo el rival otra vez Chile, este duelo marcará el final del técnico interino Manuel Barreto a cargo de la ‘Bicolor’.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

La Selección Peruana vuelve a jugar este martes 18 de noviembre en Sochi ante Chile. El partido será de corte amistosos, empezará a las 12:00 PM y se verá en vivo por Movistar Deportes.

