Colombia vs Francia se enfrentan HOY, domingo 29 de marzo, en un amistoso por fecha FIFA, desde las 15:00 horas de Perú y Colombia en las instalaciones del Northwest Stadium. El partido será transmitido a través de las pantallas de la cadena internacional DSports y la plataforma de streaming DGO.
Colombia vs Francia EN VIVO Y GRATIS Amistoso FIFA vía DSports y DGO: minuto a minuto
Ambas selecciones juegan HOY domingo 29 de marzo en un amistoso internacional. Consulta el horario y canal.
¿Mbappé jugará ante Colombia?
No está confirmada la titularidad de Kylian Mbappé en Francia ante Colombia; los últimos reportes señalan que iniciaría en el banco de suplentes.
Posible alineación de Francia
Chevalier; Malo Gusto, Upamecano, Konaté, Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Cherki, Muani y Thuram.
Posible alineación de Colombia
Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Ríos; Arias, James, Díaz y Luis Suárez.
Terna arbitral del partido
- Árbitro: Victor Rivas (USA)
- Asistente No. 1: Chris Elliott (USA)
- Asistente No. 2: Felisha Mariscal (USA)
- Cuarto Árbitro: Rubiel Vazquez (USA)
¿Dónde ver Colombia vs Francia?
En Colombia, el partido se podrá ver por las pantallas de RCN y Caracol TV. Además, DSports y DGO lo transmitirán para varios países de Sudamérica.
¿A qué hora juega Colombia vs Francia?
El Colombia vs Francia inicia a las 14:00 horas de Perú y Colombia, 16:00 horas de Argentina y 21:00 horas de España y Francia.
¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Colombia vs Francia!
Colombia y Francia juegan un amistoso previo al Mundial 2026. Sigue la previa y el minuto a minuto en la página web de Bolavip Perú.