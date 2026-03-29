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Amistoso FIFA

Colombia vs Francia EN VIVO Y GRATIS Amistoso FIFA vía DSports y DGO: minuto a minuto

Ambas selecciones juegan HOY domingo 29 de marzo en un amistoso internacional. Consulta el horario y canal.

Colombia vs Francia
© Pluto TV MéxicoColombia vs Francia

Colombia vs Francia se enfrentan HOY, domingo 29 de marzo, en un amistoso por fecha FIFA, desde las 15:00 horas de Perú y Colombia en las instalaciones del Northwest Stadium. El partido será transmitido a través de las pantallas de la cadena internacional DSports y la plataforma de streaming DGO.

¿Mbappé jugará ante Colombia?

No está confirmada la titularidad de Kylian Mbappé en Francia ante Colombia; los últimos reportes señalan que iniciaría en el banco de suplentes.

Posible alineación de Francia

Chevalier; Malo Gusto, Upamecano, Konaté, Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Cherki, Muani y Thuram.

Posible alineación de Colombia

Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Ríos; Arias, James, Díaz y Luis Suárez.

Terna arbitral del partido

  • Árbitro: Victor Rivas (USA)
  • Asistente No. 1: Chris Elliott (USA)
  • Asistente No. 2: Felisha Mariscal (USA)
  • Cuarto Árbitro: Rubiel Vazquez (USA)

¿Dónde ver Colombia vs Francia?

En Colombia, el partido se podrá ver por las pantallas de RCN y Caracol TV. Además, DSports y DGO lo transmitirán para varios países de Sudamérica.

¿A qué hora juega Colombia vs Francia?

El Colombia vs Francia inicia a las 14:00 horas de Perú y Colombia, 16:00 horas de Argentina y 21:00 horas de España y Francia.

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Colombia vs Francia!

Colombia y Francia juegan un amistoso previo al Mundial 2026. Sigue la previa y el minuto a minuto en la página web de Bolavip Perú.

Nicole Cueva
Nicole Cueva
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