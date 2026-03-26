Colombia vs Croacia: ¿Qué canal pasa el partido amistoso de la fecha FIFA desde Orlando?

El Camping World Stadium de Orlando, en Florida, albergará el amistoso internacional entre las selecciones de Colombia y Croacia, un duelo que forma parte de su preparación rumbo al Mundial 2026 y se llevará a cambio hoy, jueves 26 de marzo.

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Este compromiso tendrá como gran atractivo el enfrentamiento entre dos referentes del Real Madrid: James Rodríguez y Luka Modrić. A continuación, conoce todos los detalles de este encuentro que promete espectáculo y emociones.

¿A qué hora juega Colombia vs Croacia?

El partido podrá verse desde las 18:00 horas de Perú y Colombia. Revisa a continuación los horarios en otros países para no perderte del emocionante encuentro:

Perú, Colombia, Ecuador : 18:00 horas

: 18:00 horas Bolivia, Venezuela : 19:00 horas

: 19:00 horas Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 20:00 horas

20:00 horas México : 17:00 horas

: 17:00 horas Estados Unidos (Este) : 19:00 horas

: 19:00 horas Estados Unidos (Pacífico): 16:00 horas

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¿Dónde ver Colombia vs Croacia?

El compromiso se emitirá de forma exclusiva a través de las pantallas de GOL Caracol TV y RCN, y también podrá verse vía streaming por Caracol Play. En Estados Unidos, la transmisión estará a cargo de FOX Sports 2.

DATOS CLAVES

James Rodríguez y Luka Modrić se enfrentan hoy en el Camping World Stadium de Orlando.

y se enfrentan hoy en el Camping World Stadium de Orlando. El amistoso entre Colombia y Croacia inicia a las 18:00 horas (hora colombiana y peruana).

(hora colombiana y peruana). La transmisión del encuentro será exclusiva de GOL Caracol TV y RCN para Colombia.