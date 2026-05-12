FIFA sorprende a Colombia y le da parche especial a Luis Díaz para el Mundial 2026: el comunicado oficial

FIFA dio a conocer el nuevo parche que tendrán las selecciones para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El Mundial 2026 no deja de traer novedades, desde la idea de tener a 48 países por primera vez, hasta la utilización de un nuevo parche para los equipos participantes. La FIFA está intentando traer cosas nuevas, para ello ahora se han centrado en los jugadores.

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La primera novedad será para los futbolistas que debuten en esta cita mundialista. Pues tendrán un parche especial que los distinguirán como futbolistas que por primera vez están participando en este certamen. Es decir que jugadores como Luis Díaz, Lamine Yamal, Michael Olise, Erling Haaland, entre otros portarán este distintivo.

Parche especial para el debut de los jugadores (Foto: X).

“Un ejemplo de las innovaciones de producto que se ofrecerán a los aficionados en el marco de esta nueva colaboración es el codiciado programa de parches de camisetas de jugadores, que incluye parches de debut, y que se incorporará a las tarjetas coleccionables de fútbol a partir de 2031″, explicó la FIFA mediante un comunicado.

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Ahora, es importante mencionar que no solo Luis Díaz en Colombia tendrá este parche, sino también jugadores como Richard Ríos, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Jhon Arias, entre otros.

¿Cuándo inicial el Mundial 2026?

Que poco menos de un mes para que se pueda disfrutar el Mundial 2026. En este caso se dará la inauguración en México, en donde se enfrentará el país ‘Tricolor’ ante Sudáfrica, esto será el día 11 de junio desde las 14:00 horas de Perú.

¿Con quién comparte grupo Colombia en el Mundial 2026?

El cuadro de Colombia está ubicado en el grupo K, en donde tendrá que enfrentar a Portugal de Cristiano Ronaldo, República Democrática del Congo y Uzbekistán.

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