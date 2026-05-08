La emoción de Mané Díaz al ver a Luis Díaz en el álbum del Mundial 2026: “Veo al niño que nunca se rindió”

'Lucho' ya figura en el álbum del Mundial 2026 y ‘Mane’ Díaz reaccionó con orgullo, dejando un emotivo mensaje.

No fue una semana sencilla para Luis Díaz, quien, a pesar de haber sido uno de los jugadores más sobresalientes del Bayern Múnich, no pudo evitar la eliminación de su equipo en la vuelta de las semifinales de la Champions League frente al PSG, quedándose sinopciones de disputar la final del certamen.

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Sin embargo, la temporada del colombiano fue bastante positiva, ya que en varias ocasiones terminó siendo pieza clave para el equipo de Vincent Kompany, aportando con su rendimiento a la obtención de importantes resultados.

Ahora, luego de la desilusión en el torneo europeo, ‘Lucho’ enfoca toda su preparación en un solo objetivo: llegar en óptimas condiciones a la Selección de Colombia, donde su convocatoria por parte de Néstor Lorenzo parece asegurada.

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El emotivo video que protagonizó el padre de Luis Díaz

El nacido en Barrancas apunta a ser una de las principales figuras del combinado ‘cafetero’ en esta edición del torneo mundialista, por lo que su presencia en la lista de convocados de Néstor Lorenzo parece más que segura en la búsqueda de hacer historia en el Mundial.

Por esa razón, también fue incluido entre los futbolistas que aparecen en la más reciente edición del álbum de Panini, la tradicional publicación que desde 1970 acompaña la previa del torneo de las selecciones más importante del mundo.

En un reciente video compartido por la cuenta de Twitter ‘Toque Sports’, se observa al padre de Díaz, ‘Mane’, abriendo sobres del álbum mientras habla de su hijo y expresa: “No veo solo al jugador del álbum; veo al niño que soñaba en grande”.

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Además, aseguró que ve “al jugador que no se rindió y que hoy puso a soñar a todo el mundo”. Entre emoción y lágrimas, dejó un mensaje cargado de orgullo, dedicado tanto a su hijo como a los miles de hinchas que lo siguen en toda Colombia.

🇨🇴🥹 “No veo solo al jugador del álbum, veo al niño que nunca se rindió y hoy puso a soñar a todo el mundo”



❤️ Las palabras de Mané Díaz, papá de Luis Díaz, al ver a su hijo por primera vez en un álbum del Mundial. pic.twitter.com/r54YUErq3r — Toque Sports (@ToqueSports) May 8, 2026

Luis Díaz en la Selección de Colombia

Luis Díaz hizo su debut con la Selección de Colombia en un amistoso frente a Argentina, el cual se llevó a cabo el 11 de septiembre de 2018 en el MetLife Stadium de Rutherford, New Jersey, cuando tenía poco más de 21 años. Desde aquel entonces, ha disputado un total de 72 partidos, anotando 21 goles y brindando 6 asistencias.

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DATOS CLAVES

Luis Díaz y el Bayern Múnich fueron eliminados de la Champions League tras caer en semifinales ante el PSG.

El futbolista colombiano aparece en la edición del álbum Panini del Mundial 2026 como figura de su selección.

Su padre, ‘Mane’ Díaz, protagonizó un emotivo video abriendo sobres del álbum y expresando orgullo por su hijo.