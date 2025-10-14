¿Juega Cristiano Ronaldo? Alineaciones titulares de Portugal vs. Hungría por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026

La Selección de Portugal juega este martes 14 de octubre por la cuarta fecha del grupo F de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. Cristiano Ronaldo y compañía reciben en el Estadio José Alvalade a su par de Hungría. La misión es sumar un nuevo triunfo para acercarse a la Copa del Mundo.

Portugal está muy cerca de asegurar la clasificación al Mundial 2026. Un triunfo ante Hungría y si Armenia no le gana a Irlanda le darían el pase asegurado a la Copa del Mundo. A su vez, Cristiano Ronaldo va por un nuevo récord: ser el máximo goleador en solitario en la historia de las Eliminatorias.

Hungría, por su parte, busca dar el golpe en Lisboa para emparejar el grupo F y tener chances de clasificación directa. Actualmente, está con 4 unidades en el segundo lugar, es decir en repechaje. Sin embargo, tiene muy cerca a Armenia (a un punto).

¿Juega Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Hungría?

Cristiano Ronaldo forma parte de la alineación titular para el partido Portugal vs. Hungría por el grupo F de las Eliminatorias UEFA. Pese a que le atajaron un penal ante Irlanda el pasado sábado, el ‘Bicho’ buscará revancha en este partido donde busca convertirse en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias y acercarse al gol 1.000.

Las alineaciones titulares para Portugal vs. Hungría

PORTUGAL: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Rúben Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

HUNGRÍA: Balázs Toth; Loïc Nego, Willi Orbán, Attila Szalai, Milos Kerkez; András Schäfer, Callum Styles; Bendegúz Bolla, Alex Tóth, Dominik Szoboszlai, y Barnabás Varga. DT: Marco Rossi.

¿A qué hora juegan Portugal vs. Hungría por las Eliminatorias UEFA?

Estos son los horarios alrededor del mundo para el partido Portugal vs. Hungría por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 01:45 PM .

. Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 02:45 PM .

. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 03:45 PM .

. Estados Unidos (PT): 11:45 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 12:45 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 08:45 PM .

. Portugal y Reino Unido: 07:45 PM .

. Corea del Sur/Japón: 03:45 AM .

. China: 02:45 AM.

¿Dónde ver en vivo Portugal vs. Hungría por las Eliminatorias UEFA?

Portugal vs. Hungría, correspondiente a la cuarta fecha del grupo F de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, se juega este martes 14 de octubre en el Estadio José Alvalade de Lisboa. El partido tiene la transmisión en vivo de la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica.