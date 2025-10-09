Cristiano Ronaldo recibió el premio Globo Prestigio en la gala de los Globos de Fútbol de Portugal. Tras este galardón, habló sobre su retiro donde reconoció que “no le quedan muchos años“. Reconoció que si pudiera “no jugaría para ningún otro club” y también destacó su devoción por la Selección de Portugal.

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo sigue vigente en el Al Nassr de Arabia Saudita, mientras que se prepara para volver a jugar con la Selección de Portugal. Si anota un gol, se convertirá en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias y también se acercará a los 1.000 goles.

En la previa a su vuelta con el seleccionado luso, CR7 brindó un discurso donde tocó varios temas como su retiro profesional, su presente, su legado en la Selección de Portugal y lo que significó ganar este premio.

A Cristiano Ronaldo le gustaría jugar solo en la Selección de Portugal

El diario Marca reveló todo el discurso de Cristiano Ronaldo tras ganar este premio. Reflexionó sobre este galardón, sobre el final de su carrera, sobre la perplejidad, Selección de Portugal, su deseo para el próximo Mundial 2022. Acá el discurso completo.

“Tengo varios trofeos en casa, pero debo decir que éste es especial y hermoso. Creo que ya está todo dicho. Debo confesar que esta tarde estaba en la mesa pensando en lo que iba a decir en este discurso. Pensaba: ‘¿Qué es un Premio Prestigio?’ Me pregunto si será un premio al final de una carrera. Me puse un poco nervioso y pensé: ‘No puede ser’. Así que investigué sobre la perplejidad y recibí un poco de ayuda.

Pero hablando en serio, este trofeo es un gran orgullo para mí. No lo veo como el final de una carrera, sino como la continuación de todo lo que he hecho, de toda mi carrera. Llevo 22 años con la selección nacional; creo que eso habla por sí solo: la pasión que siento por vestir la camiseta, por ganar trofeos, por jugar para la selección.

Suelo decir: ‘Si pudiera, jugaría solo para la selección; no jugaría para ningún otro club porque es la culminación y la cima de un futbolista’. Por eso sigo aquí. Sé que probablemente estén cansados de verme aquí, en estas ceremonias. Pero creo que aún tengo mucho que aportar a la selección nacional y al fútbol.

Quiero seguir jugando unos años, no muchos, para ser sincero. Quiero agradecer a todos mis compañeros por haber aprendido de todos ellos, e incluso de esta generación más joven. Para mí, es un privilegio estar con ustedes. Nuestro objetivo es ganar los dos próximos partidos y estar en el Mundial. El Mundial llegará pronto. Tenemos que pensar única y exclusivamente en el presente, pero con la vista puesta en el futuro. Sería un sueño. Pero paso a paso.”

Cristiano Ronaldo sabe que el retiro está cerca

“No es un premio de final de carrera. Lo veo como un reconocimiento a años de esfuerzo, dedicación y ambición. Me gusta ganar, ayudar a las nuevas generaciones, y ellas también me ayudan a mantener mi nivel y a seguir compitiendo. Eso es lo que me emociona: competir con los jóvenes. Sigo sintiendo pasión por esto.

Cristiano Ronaldo, capitán de Al Nassr (Getty Images).

La gente, sobre todo mi familia, me dice: ‘Ya es hora de que pares. Ya lo has hecho todo. ¿Para qué quieres marcar 1000 goles?’. Pero no lo creo. Creo que sigo aportando cosas buenas, estoy ayudando a mi club y a la selección, ¿y por qué no seguir? Estoy seguro de que cuando termine, me sentiré realizado, porque lo di todo. Sé que no me quedan muchos años, pero los pocos que tengo, intento disfrutarlos al máximo”, cerró.

Todo el discurso de Cristiano Ronaldo muestra que, a sus 40 años, sabe que el final de su carrera profesional está cerca y hasta sus más cercanos le piden que “pare”. De todas formas, tiene todavía objetivos por delante, sobre todo con la Selección de Portugal.