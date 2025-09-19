Con Cristiano Ronaldo en Matute: la jugada maestra que planea Alianza Lima para la Noche Blanquiazul 2026

Alianza Lima estaría planificando una verdadera fiesta de cara al inicio de la temporada 2026. Durante las últimas horas ha surgido la información de que desde la directiva blanquiazul tendrían en mente el arribo de Cristiano Ronaldo junto a la delegación de Al-Nassr pensando en la próxima ‘Noche Blanquiazul’ y de esta manera marcar un hito en el fútbol peruano. Es así que vamos a revelar algunos detalles de la forma en que se daría esta estupenda jugada.

Fuente: Getty Images

Es importante recordar también que en estos días se pudo conocer que FC Barcelona estaría alistando un amistoso internacional en territorio nacional y Universitario de Deportes estaba siendo el principal candidato. Resulta que ya no sería así y por temas de calendarios es que finalmente Alianza Lima tomaría la posta de enfrentar a los culés a fines de este año y luego quedaría latente la posibilidad de cerrar un acuerdo para el arribo del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

Si finalmente Alianza Lima logra oficializar el duelo amistoso frente a FC Barcelona, el cual por cierto se estipula que sería en el Estadio Nacional de Lima, y todas las entradas son vendidas en una clara señal de éxito popular, la negociación con el equipo árabe llegaría a buenos términos. Es más, la empresa organizadora estaría muy al tanto de esta situación y solo restarían algunos detalles para la confirmación a través de los canales digitales del club blanquiazul.

Fuente: A Presión

Los detalles sobre los amistosos internacionales de Alianza Lima frente a FC Barcelona y Al-Nassr

“Me han confirmado que el día 21 de diciembre va a jugar Alianza Lima con Barcelona de España en el Estadio Nacional. Si se venden todas las entradas y el Alianza Lima vs. FC Barcelona es un éxito, en enero el Al Nassr de Cristiano Ronaldo sería el rival que traerían para la Noche Blanquiazul”; reveló el comunicador deportivo Giancarlo Granda durante una de las últimas ediciones del programa digital ‘Palabra de Hincha‘.

Si bien ahora mismo Alianza Lima está enfocado futbolísticamente en los próximos partidos de la Liga 1 y en el duelo de vuelta ante Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, todo parecería indicar que desde la directiva ya vienen trabajando al máximo detalle en lo que será el inicio de la siguiente temporada 2026 y qué mejor hacerlo con un tremendo invitado como Cristiano Ronaldo que llegaría por primera vez al Perú para disputar un amistoso internacional junto a la delegación de Al-Nassr.

El motivo por el que Alianza Lima sería el elegido para enfrentar a Al-Nassr

Fue a inicios de este 2025 que el periodista deportivo Julio Peña informó que existían muchas posibilidades de que Cristiano Ronaldo junto a Al-Nassr sostengan un amistoso internacional con un equipo peruano ya que una importante y muy prestigiosa empresa con presencia en Sudamérica analizaba el contexto luego del éxito que representó la visita de Lionel Messi con el Inter Miami al enfrentar a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental.

“Hay una empresa, que creo que es española y que tiene funcionamiento en Sudamérica, que está muy interesada en traer a Al Nassr de Cristiano Ronaldo a jugar al Perú. Y la propuesta que se maneja en esta empresa sería con Alianza Lima. Esta es una empresa que tiene que ver mucho con derechos de transmisión y estaría siendo una de las gestoras de este posible amistoso entre Al Nassr y un equipo peruano, que me dijeron sería Alianza Lima”; detalló el comunicador mencionado en el programa ‘AquíTVO’.

