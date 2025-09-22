France Football ignoró a Cristiano Ronaldo en la gala del Balón de Oro 2025: “Ridículos”

Una de las ceremonias más importantes que tiene el mundo del fútbol es la entrega del Balón de Oro. En esta edición 2025 muchos esperan ver a los mejores jugadores del planeta ser premiados. También recordar a los que alguna vez lo consiguieron. Pero en este caso la FIFA tuvo un inesperado desplante ante el atacante Cristiano Ronaldo que ha generado mucha indignación.

A la hora de mostrar un video de los anteriores ganadores de este premio individual, hubo una nula presencia del popular ‘CR7’. Esto no pasó desapercibido pues hablamos del 5 veces ganador del Balón de Oro. Por lo que se esperaba que estuviera presente con sus recuerdos, pero terminó siendo omitido por completo.

Esto claro está no pasó desapercibido, los hinchas del ‘Bicho’ en las redes sociales comenzaron a reclamar este abrupto suceso. Pues consideran que un jugador como Cristiano Ronaldo debería estar presente, por la importancia que ha tenido en estos eventos junto a Lionel Messi. Grandes rivales que tuvo esta escena durante muchos años.

Algunos usuarios consideran que esta omisión no fue ‘gratis’, pues todo indica que habría sido por los reclamos del portugués sobre esta premiación. Recordemos que hace poco hizo un importante reclamo debido a que Vinicius Junior perdió frente a Rodri. Esto podría ser un motivo por el que en este caso no fue tomado en cuenta.

¿Cuántos Balones de Oro tiene Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo es el segundo mejor jugador en la historia en cuanto a premios del Balón de Oro, solo siendo superado por su gran rival, Lionel Messi. El portugués consiguió un total de 5 premiaciones a mejor jugador. Mientras que el argentino es el número uno con un total de 8 premios.

El primero que ganó el ‘astro luso’ fue en el año 2008, después estuvo intercalando con Messi. 2013, 2014, 2016 y por último 2017 fueron los años en los que consiguió este reconocimiento. Superando a nombres como Michel Platini (3), Johan Cruyff (3), entre otros.

