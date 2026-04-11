Cristiano Ronaldo marcó en la victoria de Al Nassr en el partido ante Al Okhdood. En el partido que da cierre de la jornada 28 de la Saudi Pro League 2025-26, el portugués aprovechó una buena jugada colectiva y un buen pase con ventaja de Nawaf Boushal para quedar bien perfilado al área. Luego, definió sin problemas para el 1-0 ante Samuel Portugal. El conjunto de Jorge Jesús venció por 2-0.
CR7 terminó una buena jugada colectiva desde mitad de campo en adelante. La subida de Nawaf Boushal de la derecha al centro fue clave. Cristiano venía desde atrás, recibió la asistencia en velocidad para entrar al área y definió para el 1-0 de Al Nassr.
Así, el ‘Bicho’ marcó el gol 968 de su carrera y se acerca cada vez más a su gran objetivo, el número 1,000. A su vez, fue su anotación número 24 en esta Saudi Pro League 2025-26 para seguir en carrera en la tabla de goleo.
Al Nassr, por su parte, con la victoria parcial, vuelve a tener ventaja de cinco puntos como líder de la Saudi Pro League. Llega a 73 puntos, mientras que Al Hilal pasa a ser escolta con 68 unidades. Faltan seis fechas para el final de torneo, es decir, 18 puntos en juego.
João Félix extendió la ventaja de Al Nassr
En el inicio del segundo tiempo, Joao Félix aumentó la ventaja para Al Nassr. Al minuto de juego, una jugada que inicia en recuperación de Ángelo, Cristiano Ronaldo habilitó a Sadio Mané, quien definió al medio ante la salida de Samuel Portugal. Kingsley Coman cabeceó y el balón dio en el palo. El rebote le quedó a João Félix para definir directo al 2-0.
Para el joven portugués, este fue su gol número 22 en la temporada contando todas las competencias. En la Saudi Pro League, fue su tanto número 16 para ubicarse como segundo máximo goleador del equipo, por detrás de los 24 de CR7.
Así quedó la tabla de posiciones de la Saudi Pro League 2025-26
|POS
|EQUIPOS
|PUNTOS
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DIF
|1
|Al Nassr
|73
|28
|24
|1
|3
|57
|2
|Al Hilal
|68
|28
|20
|8
|0
|50
|3
|Al Ahli
|66
|28
|20
|6
|2
|35
|4
|Al Qadisiya
|61
|28
|18
|7
|3
|36
|5
|Al Taawoun
|46
|28
|13
|7
|8
|13
|6
|Al Ittihad
|45
|28
|13
|6
|9
|7
|7
|Al Ettifaq
|42
|28
|12
|6
|10
|-8
|8
|NEOM
|39
|29
|11
|6
|12
|-4
|9
|Al Fayha
|34
|29
|9
|7
|13
|-10
|10
|Al Hazem
|34
|28
|9
|7
|12
|-17
|11
|Al Khaleej
|31
|27
|8
|7
|12
|0
|12
|Al Shabab
|30
|27
|7
|9
|11
|-6
|13
|Al Kholood
|29
|29
|9
|2
|18
|-19
|14
|Al Fateh
|28
|27
|7
|7
|13
|-14
|15
|Damac
|23
|28
|4
|11
|13
|-21
|16
|Al Riyadh
|23
|28
|5
|8
|15
|-23
|17
|Al Okhdood
|16
|28
|4
|4
|20
|-36
|18
|Al Najma
|11
|28
|2
|5
|21
|-40
Datos claves
- Gol 968 de Cristiano Ronaldo para el 1-0 de Al Nassr contra Al Okhdood.
- 73 puntos tiene Al Nassr, líder actual de la Saudi Pro League 2025-26.
- 22 goles alcanzó João Félix en la temporada al anotar el 2-0 definitivo.