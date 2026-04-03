Cristiano Ronaldo llegó a 967 goles y se aleja de Messi en la lucha por ser el máximo goleador de la historia

Cristiano Ronaldo volvió a jugar con Al Nassr y tuvo un impacto fuerte para lograr un nuevo triunfo. Marcó un doblete para la victoria 5-2 ante Al Najma SC por la 27ª jornada de la Saudi Pro League 2025-26. De esta forma, llegó a los 967 goles en su carrera y se aleja de Lionel Messi en la lucha por ser el máximo goleador de la historia del fútbol.

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Al Nassr volvió a ganar y es líder absoluto de la Saudi Pro League 2025-26 con 70 puntos en 27 partidos jugados. Cristiano contribuyó con dos goles: el primero fue de penal al minuto 56 y, luego, anotó con un remate de derecha dentro del área al minuto 73. Fue su primer partido de regreso después de dos partidos de baja por una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en su carrera?

En la carrera por llegar a los 1,000 goles, CR7 volvió a dar un buen paso. Tiene 967 goles en su carrera, por lo que le faltan 33 para lograr ese récord que tanto desea. Le quedan aún varios partidos en esta temporada con Al Nassr: la Saudi Pro League y la AFC Champions League Two.

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Así se resumen los 967 goles que tiene CR7 en su carrera:

Real Madrid: 451 goles.

Manchester United: 145 goles.

Al Nassr: 122 goles.

Juventus: 101 goles.

Sporting CP: 5 goles.

Selección de Portugal: 143 goles.

¿Cuántos goles tiene Lionel Messi en su carrera?

Lionel Messi todavía debe jugar con Inter Miami este fin de semana. Será el sábado 4 de abril cuando estrene el Nu Stadium, su flamante nuevo recinto con capacidad para 26,700 espectadores, ante Austin FC por la MLS 2026.

🗣️ Leo Messi: “Nu Stadium is truly impressive. It’s going to be a beautiful day.” pic.twitter.com/sXeBbpe9V2 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 3, 2026

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Hasta antes de ese partido, Messi tiene 902 goles marcados en su carrera futbolística. Por lo tanto, está a 98 tantos de los 1,000, aún lejos de la marca que tiene Cristiano Ronaldo. De hecho, la diferencia es de 65 tantos en favor del portugués.

Así se resumen los 902 goles de Messi en su carrera:

FC Barcelona: 672 goles

Inter Miami: 82 goles

PSG: 32 goles

Selección Argentina: 116 goles

La polémica de Cristiano Ronaldo por 6 goles no oficiales

Si bien Cristiano Ronaldo llegó a 967 goles, hay 6 de ellos que no serían reconocidos por la FIFA. ¿Por qué? Tiene que ver con un torneo que CR7 disputó con Al Nassr, donde salió campeón, pero no se trata de uno que sea oficial para el máximo organismo del fútbol mundial.

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En el primer año de CR7 en Al Nassr, ganó la Copa de Campeones Árabe 2023, ganándole la final a Al Hilal por 2-1 con doblete del portugués. En ese torneo, el ‘Bicho’ fue el máximo goleador con 6 anotaciones.

Sin embargo, a pesar de levantar esta copa, para FIFA, Cristiano Ronaldo no tiene títulos oficiales con Al Nassr. Y, además, esos 6 goles tampoco contarían como oficiales. Por lo cual, se puede decir que tiene en total 961. El debate se volverá fuerte cuando se acerque cada vez más a los 1.000 goles.

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