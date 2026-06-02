Para la segunda parte del año, quieren un refuerzo de lujo. Universitario retoma conversaciones, con un mundialista que estuvo en Qatar 2022.

Universitario de Deportes quiere dar el golpe definitivo en el mercado de pases del fútbol peruano y asegurar un fichaje de jerarquía internacional. La directiva crema ha vuelto a poner la mira en un futbolista europeo con pasado en las mejores ligas del mundo.

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El club merengue ha retomado el interés por William Carvalho, experimentado mediocampista portugués y excompañero de Cristiano Ronaldo en su selección. El volante luso ya había sido ofrecido hace unos meses, pero la directiva decidió no avanzar en las negociaciones en aquel momento.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente en la institución de Ate para afrontar el Torneo Clausura 2026.

William Carvalho jugador del Pachuca de México. (Foto: X).

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¿Por qué se reactivó la opción de William Carvalho?

Tras confirmarse la salida de Álvaro Barco, la nueva gestión deportiva liderada por Antonio García Pye comenzó a reevaluar carpetas postergadas. El objetivo principal es encontrar las piezas clave para potenciar el plantel y tomar decisiones estratégicas de peso.

En la anterior ventana de transferencias, la administración optó por no fichar un reemplazo directo para Rodrigo Ureña. Esta postura ha dado un giro absoluto ante la necesidad de jerarquía para el tramo final del campeonato peruano.

La opción de Carvalho garantizaría un salto de calidad único para la volante merengue gracias a su experiencia mundialista.

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Rodrigo Saravia es la otra alternativa para la volante

El periodista Gustavo Peralta reveló en la última edición del programa Hablemos de MAX que el portugués no es el único nombre en agenda. El comando técnico de Universitario de Deportes también tiene muy bien valorado al uruguayo Rodrigo Saravia.

Ambos perfiles se encuentran actualmente sobre la mesa de la dirigencia estudiantil para definir quién será el nuevo dueño de la medular. Las próximas semanas serán determinantes para conocer si la “U” cierra el acuerdo con el mundialista o se inclina por la opción sudamericana.

Ayer informamos que el comando técnico de Universitario de Deportes tiene muy bien valorado al uruguayo Rodrigo Saravia como posible refuerzo para la volante. Sin embargo, otro nombre que también está sobre la mesa es el del portugués William Carvalho, quien hace algunos meses… pic.twitter.com/yyCe8Weu3u — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) June 2, 2026

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