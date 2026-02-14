Llegó el 962: El primer gol de Cristiano Ronaldo con Al Nassr tras romper la huelga

Cristiano Ronaldo regresó a lo grande en Al Nassr. Luego de terminar su huelga por diferencias con el Fondo de Inversión Pública (PIF), el ‘Bicho’ anotó el 1-0 ante Al Fateh por la jornada 22 de la Saudi Pro League 2025-26. Buen centro de Sadio Mané para la definición del goleador.

Tras decidir no participar de los partidos ante Al Riyadh y Al Ittihad debido a su huelga, Cristiano Ronaldo tuvo su primer partido como titular ante Al Fateh. Momento clave de la temporada donde Al Nassr está en la pelea por el título con Al Hilal, actual líder, y Al Ahli, escolta hasta antes del arranque de este partido.

Al minuto 18 del partido entre Al Nassr y Al Fateh, Cristiano Ronaldo aprovechó un buen centro de Sadio Mané para definir en el punto del penal. Fue el 1-0 del conjunto dirigido por Jorge Jesús, que se prende en la lucha por el título y cuenta con el regreso del ‘Bicho’.

¿Por qué Cristiano Ronaldo estuvo en huelga en Al Nassr?

Cristiano Ronaldo se ausentó a los partidos ante Al Riyadh y Al Ittihad (ambos con victoria de Al Nassr) debido a diferencias con el PIF, grupo económico público de Arabia Saudita, que es dueño del club, además de Al Hilal, Ittihad y Al Ahli. Su huelga causó un impacto mundial e incluso se llegó a rumorear que podría salir del país del Golfo Pérsico.

Las quejas de CR7 contra el PIF apuntaban a unas deudas en los salarios de los empleados del club y la quita de poderes para los dirigentes portugueses José Semedo y Simão Coutinho. Tras solucionar estos problemas, el ‘Bicho’ decidió volver a participar en los partidos de su equipo.

Si bien podría haber vuelto en el partido de la AFC Champions League Two ante FK Arkadag en Turkmenistán, se decidió preservarlo (a él y a varias figuras). Así, su primer partido oficial de regreso es ante Al Fateh.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en su carrera?

Cristiano Ronaldo tiene 962 goles anotados en su carrera. Su gran objetivo es llegar a los 1000 tantos y está a 38 de lograr semejante logro. En tanto, en Al Nassr lleva 119 anotaciones desde su arribo a inicios del 2023. Así es su desglose de goles:

Real Madrid – 450 goles

Manchester United – 145 goles

Al Nassr – 119 goles

Juventus – 101 goles

Sporting CP – 5 goles

Selección de Portugal – 142 goles

