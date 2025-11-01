Al Nassr 1-1 Al Feiha EN VIVO y GRATIS por la Saudi Pro League: gol de Cristiano Ronaldo

Al Nassr y Al Feiha se verán las caras hoy, sábado 1 de noviembre, en las instalaciones del Estadio Al-Awwal Park, en un duelo correspondiente a la séptima jornada de la Liga Profesional Saudí 2025.
Por su parte, los ‘Caballeros de Najd’ dejaron atrás la eliminación en la Copa del Rey de Arabia Saudita y ahora centran todos sus esfuerzos en la Liga Saudí, donde se medirán ante el Al Feiha. El conjunto ‘amarillo’ venía realizando una destacada campaña, aunque esta se vio empañada tras la dura derrota por 2-1 frente al Al Ittihad de Karim Benzema.
Más allá de ese traspié, el equipo dirigido por Jorge Jesús afronta con optimismo el torneo local, en el que se mantiene como líder de la tabla con 18 puntos. Cristiano Ronaldo se perfila nuevamente como la gran figura del encuentro y buscará seguir ampliando su impresionante racha goleadora, que actualmente alcanza las 950 anotaciones.
En tanto, la situación de Al Feiha es completamente distinta a la de su rival, ya que se encuentra en la décima posición con 10 puntos. En sus últimos cinco compromisos, apenas consiguió una victoria ante Al Najma, lo que refleja un rendimiento irregular.