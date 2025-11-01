Al Nassr 1-1 Al Feiha EN VIVO y GRATIS por la Saudi Pro League: gol de Cristiano Ronaldo

Al Nassr y Al Feiha se enfrentan EN VIVO hoy, sábado 1 de noviembre, desde las 12:30 horas de Perú, en el marco de la fecha 7 de la Liga Profesional Saudí 2025, con sede en el Estadio Al-Awwal Park.

Al Nassr y Al Feiha se enfrentarán en un emocionante duelo correspondiente a la fecha 7 de la Liga Profesional Saudí 2025 , que comenzará a las 12:30 horas de Perú y las 20:30 horas en Arabia Saudita . A continuación, conoce la guía de horarios para otros países del mundo.

La transmisión del partido entre Al Nassr y Al Feiha será EN VIVO y EN DIRECTO a través de las pantallas de Fox Sports y Thmanyah . Además, podrás seguir el resumen y los goles del encuentro en la página web de Bolavip Perú .

Al Nassr, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, y Al Feiha ya están en el campo de juego del Al-Awwal Park para su partido.

Jason no se puso nervioso frente al portero rival y definió el 1-0 para el Al Feiha.

Tras la revisión del VAR, se decidió que el gol debía ser anulado por una posición adelantada de Sadio Mané, quien fue el que habilitó a Kingsley Coman.

El cuerpo médico del Al Feiha atiende a un jugador que está sangrando por la nariz luego de un fuerte golpe con el brazo de su rival.

El delantero portugués marcó el 1-1 para el Al Nassr y se llevó la ovación de toda la hinchada. Con este tanto, llega a los 950 en su cuenta personal.

Luego de dejar en el camino a dos rivales, el tercero le cometió una dura falta al mediocampista ofensivo. Tiro libre par al Al Nassr.

Cristiano Ronaldo fue el encargado de ejecutar el tiro y si bien le pegó muy bien, el guardameta rival se lució y atajó el tiro.

Con gol de Cristiano Ronaldo, el Al Nassr empata 1-1 ante el Al Feiha. Los jugadores se retiran a los vestuarios.

Al Nassr y Al Feiha se verán las caras hoy, sábado 1 de noviembre, en las instalaciones del Estadio Al-Awwal Park, en un duelo correspondiente a la séptima jornada de la Liga Profesional Saudí 2025.

Por su parte, los ‘Caballeros de Najd’ dejaron atrás la eliminación en la Copa del Rey de Arabia Saudita y ahora centran todos sus esfuerzos en la Liga Saudí, donde se medirán ante el Al Feiha. El conjunto ‘amarillo’ venía realizando una destacada campaña, aunque esta se vio empañada tras la dura derrota por 2-1 frente al Al Ittihad de Karim Benzema.

Más allá de ese traspié, el equipo dirigido por Jorge Jesús afronta con optimismo el torneo local, en el que se mantiene como líder de la tabla con 18 puntos. Cristiano Ronaldo se perfila nuevamente como la gran figura del encuentro y buscará seguir ampliando su impresionante racha goleadora, que actualmente alcanza las 950 anotaciones.

En tanto, la situación de Al Feiha es completamente distinta a la de su rival, ya que se encuentra en la décima posición con 10 puntos. En sus últimos cinco compromisos, apenas consiguió una victoria ante Al Najma, lo que refleja un rendimiento irregular.