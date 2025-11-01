Es tendencia:
Liga Profesional Saudí

Al Nassr 1-1 Al Feiha EN VIVO y GRATIS por la Saudi Pro League: gol de Cristiano Ronaldo

El equipo de 'CR7' buscará imponer su localía y sumar de a tres con el objetivo de acercarse aún más al título. Conoce todos los detalle

48' ¡Gran defensa del Al Feiha!

¡Inició el segundo tiempo!

Ambos equipos ya juegan la segunda mitad del encuentro.

45+4' ¡Final del primer tiempo!

Con gol de Cristiano Ronaldo, el Al Nassr empata 1-1 ante el Al Feiha. Los jugadores se retiran a los vestuarios. 

44' Se jugarán cuatro minutos más

El marcador se mantiene igualado 1-1 al término del primer tiempo.

41' ¡Atajadón de Mosquera!

Cristiano Ronaldo fue el encargado de ejecutar el tiro y si bien le pegó muy bien, el guardameta rival se lució y atajó el tiro.

40' ¡Dura falta contra Joao Félix!

Luego de dejar en el camino a dos rivales, el tercero le cometió una dura falta al mediocampista ofensivo. Tiro libre par al Al Nassr.

36' ¡GOOOL DE CRISTIANO RONALDO!

El delantero portugués marcó el 1-1 para el Al Nassr y se llevó la ovación de toda la hinchada. Con este tanto, llega a los 950 en su cuenta personal.

28' Partido pausado

El cuerpo médico del Al Feiha atiende a un jugador que está sangrando por la nariz luego de un fuerte golpe con el brazo de su rival.

20' Gol anulado del Al Nassr

Tras la revisión del VAR, se decidió que el gol debía ser anulado por una posición adelantada de Sadio Mané, quien fue el que habilitó a Kingsley Coman.

19' ¡GOOOL DEL AL NASSR!

Kingsley Coman marcó el 1-1 para el Al Nassr e igualó acciones en el Al-Awwal Park.

16' ¡Dura falta contra Joao Félix!

Tiro libre peligroso para Al Nassr tras una dura falta contra Joao Félix en el borde del área.

13' ¡GOOOL DEL AL FEIHA!

Jason no se puso nervioso frente al portero rival y definió el 1-0 para el Al Feiha.

10' Primeros minutos llenos de imprecisiones

Ninguno de los dos equipos ha podido generar alguna acción de peligro en área contrario. Partido trabado en el mediocampo.

6' ¡Casi llega el primero del Al Nassr!

Joao Félix remató desde fuera del área y casi marca el 1-0 para su equipo.

¡Inició el partido!

Ya juegan Al Nassr y Al Feihad.

¡Salen los equipos al campo de juego!

Al Nassr, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, y Al Feiha ya están en el campo de juego del Al-Awwal Park para su partido.

Cristiano Ronaldo está listo para el partido

Joao Félix con su premio al gol de la semana

Al Nassr ya está listo para enfrentar a Al Feiha

¡Alineación confirmada de Al Feiha!

¡Alineación confirmada de Al Nassr!

Al Nassr: Nawaf; Sultan, Amri, Iñigo, Boushal; Brozovic, Ângelo, João, Coman; Mané y Cristiano Ronaldo.

Posibles alineaciones de ambos equipos

  • Al Nassr: Bento, Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Ahmed Al-Ahmed, Kingsley Coman, Abdullah Al Khaibari, Sadio Mané, João Félix y Angelo Gabriel y Cristiano Ronaldo.
  • Al Feiha: Orlando Mosquera, Ahmed Bamsaud, Mikel Villanueva, Smalling, Mohammed Al Baqawi, Jason, Benzia, Alfa Semedo y R. Enad, Fashion Sakala y Silvere Ganvoula.

Canal TV del Al Nassr vs. AL Feiha

La transmisión del partido entre Al Nassr y Al Feiha será EN VIVO y EN DIRECTO a través de las pantallas de Fox Sports y Thmanyah. Además, podrás seguir el resumen y los goles del encuentro en la página web de Bolavip Perú.

¿A qué hora juega Al Nassr vs. Al Feiha?

Al Nassr y Al Feiha se enfrentarán en un emocionante duelo correspondiente a la fecha 7 de la Liga Profesional Saudí 2025, que comenzará a las 12:30 horas de Perú y las 20:30 horas en Arabia Saudita. A continuación, conoce la guía de horarios para otros países del mundo.

  • México: 11:30 horas
  • Perú: 12:30 horas
  • Ecuador: 12:30 horas
  • Colombia: 12:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas
  • Bolivia: 13:30 horas
  • Chile: 13:30 horas
  • Paraguay: 14:30 horas
  • Uruguay: 14:30 horas
  • Argentina: 14:30 horas
  • Brasil: 14:30 horas
  • Arabia Saudita: 20:30 horas

¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Al Nassr vs. Al Feiha!

Al Nassr y Al Feiha se enfrentan EN VIVO hoy, sábado 1 de noviembre, desde las 12:30 horas de Perú, en el marco de la fecha 7 de la Liga Profesional Saudí 2025, con sede en el Estadio Al-Awwal Park.

Por Nicole Cueva

Marcador igualado entre el Al Nassr y el Al Feiha.
Marcador igualado entre el Al Nassr y el Al Feiha.

Al Nassr y Al Feiha se verán las caras hoy, sábado 1 de noviembre, en las instalaciones del Estadio Al-Awwal Park, en un duelo correspondiente a la séptima jornada de la Liga Profesional Saudí 2025.

Por su parte, los ‘Caballeros de Najd’ dejaron atrás la eliminación en la Copa del Rey de Arabia Saudita y ahora centran todos sus esfuerzos en la Liga Saudí, donde se medirán ante el Al Feiha. El conjunto ‘amarillo’ venía realizando una destacada campaña, aunque esta se vio empañada tras la dura derrota por 2-1 frente al Al Ittihad de Karim Benzema.

Más allá de ese traspié, el equipo dirigido por Jorge Jesús afronta con optimismo el torneo local, en el que se mantiene como líder de la tabla con 18 puntos. Cristiano Ronaldo se perfila nuevamente como la gran figura del encuentro y buscará seguir ampliando su impresionante racha goleadora, que actualmente alcanza las 950 anotaciones.

En tanto, la situación de Al Feiha es completamente distinta a la de su rival, ya que se encuentra en la décima posición con 10 puntos. En sus últimos cinco compromisos, apenas consiguió una victoria ante Al Najma, lo que refleja un rendimiento irregular.

nicole cueva
Nicole Cueva
