Dónde ver EN VIVO Al Faisaly vs. Al Nassr con Cristiano Ronaldo: hora, canales de TV y streaming online por la Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo continúa con la actividad en la Saudi Pro League 2026/27. Al Nassr visita a Al Faisaly por la fecha 11. Revisa horario, opciones de transmisión y más detalles.

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo visita este viernes 23 de octubre a Al Faisaly por el partido correspondiente a la fecha 11 de la Saudi Pro League 2026/27. El Estadio de la Ciudad Deportiva de Majmaah es el escenario para este encuentro, que inicia a las 16:30 horas local (8:30 de la mañana de Perú).

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CR7 quiere revancha de su último partido con Al Nassr. Es que, si bien el conjunto de la ciudad de Riad ganó 1-0 al NEOM SC, lo cierto es que el portugués erró un penal y no tuvo una buena actuación. Ahora, tiene la posibilidad de redimirse pocos días después ante este conjunto de Al Faisaly.

Para el equipo de Ange Postecoglou es imprescindible la victoria. Si gana, igualará en puntos al líder Al Qadisiya (25 puntos), que debe enfrentar también este viernes a su escolta Al Hilal (24). Cabe recordar que Al Nassr tiene un partido pendiente, que tuvo que suspender hace algunos días por problemas logísticos (ante Al Ahli).

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Su rival es el conjunto de la ciudad de Harmah, uno de los ascendidos desde la Primera División saudí. El equipo que dirige el italiano Giovanni Solinas también necesita ganar, ya que está peleando por no descender. Está en el decimoquinto puesto con 7 puntos y viene de igualar 2-2 ante Al Shabab.

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¿Dónde ver EN VIVO Al Faisaly vs. Al Nassr?

El partido entre Al Faisaly y Al Nassr, que se disputa en el Estadio de la Ciudad Deportiva de Majmaah, cuenta con transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el duelo en cada país:

Perú y toda Sudamérica (excepto Brasil), México y Centroamérica: Canal de YouTube Fox One MX

Estados Unidos: FOX Deportes , Fox Sports 2 , FOX One y fuboTV

, , y España: Movistar Liga de Campeones, Vamos y Movistar+

¿A qué hora se juega Al Faisaly vs. Al Nassr?

Al Faisaly vs. Al Nassr, partido por la fecha 11 de la Saudi Pro League, que se juega este viernes 23 de octubre, tiene los siguientes horarios en cada país:

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6:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 7:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 8:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 9:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 10:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 15:30 | España

| España 16:30 | Arabia Saudita

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