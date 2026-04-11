El gol de Cristiano Ronaldo ante Al Okhdood ayudó a Al Nassr a establecer un nuevo récord histórico

Cristiano Ronaldo contribuyó al triunfo de Al Nassr con un gol para el 2-0 ante Al Okhdood. De esta manera, llegó a un nuevo récord histórico en la Saudi Pro League gracias a su racha de victorias. A su vez, sigue por buen camino rumbo al título, que podría ser la primera liga ganada por el ‘Bicho’ en Arabia Saudita.

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CR7 llegó a su gol 968 de su carrera y al número 24 de la Saudi Pro League 2025-26. Gracias a su tanto y al de João Félix, Al Nassr sumó su triunfo número 14 de manera consecutiva para seguir como líder y establecer un nuevo récord en el certamen local.

Hasta este encuentro, el récord de mayor cantidad de victorias seguidas para Al Nassr era de 13, establecido en la temporada 2013-14. Ahora, con su victoria 2-0 ante Al Okhdood, llegó a los 14 triunfos en esta temporada para ser una nueva marca histórica para el club de Riad.

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El centro de estadísticas de la Saudi Pro League confirma el récord de Al Nassr (X @StatsSPL).

Los 14 triunfos seguidos de Al Nassr en la Saudi Pro League 2025-26

Al Nassr acumula 14 triunfos consecutivos en la Saudi Pro League 2025-26. Lo llamativo es que este récord se estableció luego de una mala racha de cuatro partidos sin ganar (tres derrotas y un empate).

Fue un mal momento del equipo de CR7 y compañía a fin de 2025 y principios de 2026 donde empató 2-2 con Al Ettifaq y perdió 3-2 ante Al Ahli, 2-1 ante Al Qadisiya y 3-1 ante Al Hilal. Tras estos encuentros, llegó la buena racha que aún sigue luego del triunfo ante Al Okhdood.

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A continuación, en detalle, los 14 triunfos consecutivos del Al Nassr en la Saudi Pro League 2025-26:

Al Nassr 3-2 Al Shabab (los goles de Said Balobaid en contra, Kingsley Coman y Abdulrahman Ghareeb; Mohamed Simakan e/c y Carlos Carvalho).

(los goles de Said Balobaid en contra, Kingsley Coman y Abdulrahman Ghareeb; Mohamed Simakan e/c y Carlos Carvalho). Damac 1-2 Al Nassr (Abdulrahman Ghareeb y Cristiano Ronaldo; y Jamal Harkass).

(Abdulrahman Ghareeb y Cristiano Ronaldo; y Jamal Harkass). Al Nassr 1-0 Al Taawon (Mohammed Al Dosari en contra).

(Mohammed Al Dosari en contra). Al Kholood 0-3 Al Nassr (Cristiano Ronaldo, Mohamed Simakan y Kingsley Coman de penal).

(Cristiano Ronaldo, Mohamed Simakan y Kingsley Coman de penal). Al Riyadh 0-1 Al Nassr (Sadio Mané).

(Sadio Mané). Al Nassr 2-0 Al Ittihad (Sadio Mané de penal y Ángelo).

(Sadio Mané de penal y Ángelo). Al Fateh 0-2 Al Nassr (Cristiano Ronaldo y Ayman Yahya).

(Cristiano Ronaldo y Ayman Yahya). Al Nassr 4-0 Al Hazm (doblete de Cristiano Ronaldo, Kingsley Coman y Ángelo).

(doblete de Cristiano Ronaldo, Kingsley Coman y Ángelo). Al Najma SC 0-5 Al Nassr (doblete de Íñigo Martínez, Cristiano Ronaldo, Kingsley Coman y Sadio Mané).

(doblete de Íñigo Martínez, Cristiano Ronaldo, Kingsley Coman y Sadio Mané). Al Feiha 1-3 Al Nassr (Sadio Mané, Orlando Mosquera en contra, Abdullah Al Hamdan; y Abdulelah Al Amri e/c).

(Sadio Mané, Orlando Mosquera en contra, Abdullah Al Hamdan; y Abdulelah Al Amri e/c). Al Nassr 1-0 Neom SC (Mohamed Simakan).

(Mohamed Simakan). Al Khaleej 0-5 Al Nassr (doblete de João Félix, Abdullah Al Hamdan, Ayman Yahya y Ángelo).

(doblete de João Félix, Abdullah Al Hamdan, Ayman Yahya y Ángelo). Al Nassr 5-2 Al Najma SC (doblete de Cristiano Ronaldo, doblete de Sadio Mané, Abdullah Al Hamdan; y Rakan Rajeh Altulayhi y Felippe Cardoso).

(doblete de Cristiano Ronaldo, doblete de Sadio Mané, Abdullah Al Hamdan; y Rakan Rajeh Altulayhi y Felippe Cardoso). Al Okhdood 0-2 Al Nassr (Cristiano Ronaldo y João Félix).

¿Cuáles son los próximos partidos de Al Nassr?

La Saudi Pro League 2025-26 tendrá actividad entre semana con la fecha 29. Al Nassr, así, jugará el próximo miércoles 15 de abril ante Al Ettifaq desde las 21:00 horas local (13:00 horas de Lima, Perú). Luego de este partido, vuelve a la actividad en la AFC Champions League Two 2025-26 donde enfrentará a Al Wasl por los cuartos de final.

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Tras esto, tendrá tres duelos fundamentales para la definición del título de la Saudi Pro League 2025-26: el martes 28 de abril enfrentará a Al Ahli, el sábado 2 de mayo visitará a Al Qadisiya, y después, el jueves 7 recibirá a Al Hilal en el clásico de Riad.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo llegó a los 968 goles en su carrera. De esta forma, quedó a 32 tantos de llegar a la marca de 1,000, el gran objetivo que quiere lograr antes de ponerle punto final a su etapa como futbolista profesional.

Así se resumen los 968 goles que tiene CR7 en su carrera:

Real Madrid: 451 goles.

Manchester United: 145 goles.

Al Nassr: 123 goles.

Juventus: 101 goles.

Sporting CP: 5 goles.

Selección de Portugal: 143 goles.

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