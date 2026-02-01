Escándalo en Arabia Saudita: Cristiano Ronaldo se rehúsa a jugar con Al Nassr

Cristiano Ronaldo se plantó y se rehúsa a participar del partido que Al Nassr tendrá este lunes 2 de febrero ante Al Riyadh por la jornada 20 de la Saudi Pro League 2025-26. En Portugal, aseguran que el ‘Bicho’ se hartó de una situación dentro de Arabia Saudita y esto pone en riesgo su continuidad en dicho país.

Durante las primeras horas de este domingo, ya se especulaba con que Cristiano Ronaldo no juegue ante Al Riyadh este lunes. Según había adelantado el periodista Ali Al Enazi, todo se debía a una presunta decisión de Jorge Jesús para darle descanso al luso, pensando en los próximos partidos.

Sin embargo, en horas de la tarde y la noche en Europa, la situación fue otra. El periodista Fabrizio Romano comentó que la ausencia de CR7 para este partido no se trataba de una decisión técnica relacionada con su estado físico o con un descanso pactado con su entrenador para dosificar cargas. Esta fue la primera señal de alerta.

Fabrizio Romano adelantó que CR7 se plantó ante Al Nassr (X @FabrizioRomano).

Luego, el diario A Bola de Portugal brindó más precisiones relacionadas con la información de Romano. Según este medio, el propio Cristiano Ronaldo se rehúsa a jugar con Al Nassr. Estaría insatisfecho con la gestión de su propio equipo, manejado por el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo, en contra de las preferencias en Arabia Saudita hacia Al Hilal

El descontento de Cristiano Ronaldo ya se había manifestado hace algunas semanas cuando en un partido entre Al Nassr y Al Hilal tuvo un polémico gesto. Desde el banco de suplentes, insinuó que el partido estaba amañado en favor del conjunto azul de Riad.

A su vez, desde Al Nassr ya hubo una manifestación pública fuerte de las preferencias en Arabia Saudita en favor de Al Hilal. El entrenador Jorge Jesús del Nassr aseguró que su club no tiene el “poder político del Hilal”. Toda una declaración que sembró polémica y hasta a este equipo a pedir una sanción para el director técnico portugués.

Pero, ahora, hay un nuevo capítulo y es esta manifestación de CR7 negándose a jugar un partido de la Saudi Pro League. El descontento del ‘Bicho’ tiene que ver con el modo en el que el PIF gestiona su propio club al no reforzarse de buena manera en este mercado invernal. Tanto Cristiano como Jorge Jesús han reclamado fichajes para pelear por el título de liga.

A Bola reveló el descontento de Cristiano Ronaldo con el PIF, dueño de Al Nassr (A Bola).

En tanto, del lado de Al Hilal la historia es diferente. El PIF, que también es dueño de este club, contrató al ex defensor del Arsenal y de la Fiorentina, Pablo Marí, y al joven francés Kader Meité, proveniente del Rennes. En tanto, en Al Nassr, sólo llegó Haydeer Abdulkareem, un mediocampista de 21 años de Irak.

¿Karim Benzema, el fichaje que hartó a Cristiano Ronaldo?

Por último, como si fuera poco, durante las últimas horas, un posible fichaje para Al Hilal ha causado un gran impacto en Arabia Saudita y Europa. Es que Karim Benzema, quien se negó a una renovación de contrato con Al Ittihad, podría llegar al club azul de Riad.

Benzema podría sumarse a Al Hilal (L’Equipe).

Existe la posibilidad que Benzema recale en Al Hilal, según advirtieron medios como L’Equipe en Francia. Entonces, con una figura de ese nivel para este club, Cristiano Ronaldo podría haber tomado la decisión de plantarse y no jugar con Al Nassr hasta que la situación cambie.

