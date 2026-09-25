Antoine Griezmann se rindió ante Jefferson Farfán, elogió a Wilder Cartagena y habló del Perú

En la previa del amistoso entre Perú vs. Estados Unidos, la figura de Antoine Griezmann se hizo presente para contar un poco de su cercanía con nuestro país.

Horas antes de que la Selección Peruana vuelva a competir para ser vista en sociedad, distintos personajes del fútbol mundial fueron parte de la previa que se vive en los Estados Unidos y recientemente se tuvo la palabra de Antoine Griezmann. El actual jugador de Orlando City y campeón del mundo con Francia en el Rusia 2018 habló sobre distintos aspectos que lo acercan a nuestro país.

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Fuente: Major League Soccer.

Gracias a una publicación de la periodista Vanessa Almenara es que la palabra de Antoine Griezmann ocasionó gran tendencia en el territorio nacional. Hablando de Jefferson Farfán como uno de los futbolistas peruanos que más recuerda por un motivo en especial, con una singular descripción de Wilder Cartagena como compañero y de haber probado ceviche, la charla fue bastante entretenida.

“Jefferson Farfán, lo tenía en mi equipo en Play Station“; fue la respuesta de Antoine Griezmann ante la consulta si es que conocía o recordaba a algún futbolista peruano en especial. Luego, el delantero de 35 años se refirió a Wilder Cartagena y lo describió con un adjetivo escueto, pero que a la vez resume lo que están viviendo durante el último tiempo en Orlando City: “Gran persona“.

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Finalmente, y no por ello menos importante, el popular ‘Principito’ confesó que sí probó ceviche en otros países, aunque le encantaría hacerlo en el Perú y a la vez conocer más de nuestras tradiciones más íntegras. “Si me gustaría, pero yo creo que probé varias veces. Me gustaría ir a Perú y probar. No sé mucho de ciudades, pero iría a lo bien profundo, a conocer realmente la cultura“.

Perú quedó listo para el amistoso internacional ante Estados Unidos

Además de la amena conversación con Antoine Griezmann que se convirtió en viral en varios programas deportivos del país, no perdamos de vista que la Selección Peruana culminó con sus sesiones de entrenamientos y quedó totalmente prepara para disputar el primer amistoso internacional de esta gira norteamericana, el cual será frente a Estados Unidos en el Inter&Co Stadium.

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El duelo está pactado para jugarse el sábado 26 de septiembre desde las 15:30 horas y existen algunas novedades muy importantes dentro del que sería el equipo titular. Si bien todavía no se conoce concretamente la decisión final de Mano Menezes, las últimas informaciones aseguran que Wilder Cartagena, Piero Magallanes y Gianluca Lapadula serían las apuestas más resaltantes.

Fuente: La Bicolor.

El amistoso entre Perú vs. Estados Unidos se podrá ver en vivo por Disney+ Premium, América TV, América TV GO y Bicolor+ (TV 360 por Bitel).

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