Iba a jugar en Sporting Cristal o Universitario como figura: en su primer partido por otro club se lesionó

El inesperado giro del fútbol ha convertido lo que pudo ser el gran fichaje de la Liga 1 en una situación dramática lejos de Perú. Abel Hernández, el delantero que estuvo a punto de fichar por Sporting Cristal o Universitario, ha tenido un debut aciago en su regreso al fútbol uruguayo.

Publicidad

Publicidad

Se salvaron Sporting Cristal y Universitario de Deportes

El experimentado atacante, apodado “La Joya”, solo pudo estar seis minutos en el amistoso internacional entre Peñarol y River Plate. Un choque fortuito con el arquero rival lo obligó a abandonar el campo, sumiendo al estadio en un silencio absoluto ante sus evidentes gestos de dolor.

La preocupación es máxima, ya que Hernández se retiró del terreno de juego con lágrimas, una imagen que rápidamente se ha viralizado. Aunque el cuerpo médico de Peñarol ha emitido un diagnóstico inicial de esguince de rodilla, existe el temor de un daño estructural más serio.

Publicidad

Publicidad

Este lamentable suceso retoma el debate sobre su frustrado pase a la Liga 1, a pesar de las avanzadas negociaciones con la directiva celeste. El historial de lesiones del uruguayo fue, de hecho, el principal obstáculo que impidió a los clubes peruanos concretar su costosa incorporación.

Abel Hernández jugando en el Liverpool de Montevideo. (Foto: X).

Actualmente, el jugador se someterá a una resonancia magnética para descartar una lesión de ligamentos. De confirmarse una rotura, el exseleccionado podría enfrentar una inactividad de seis a ocho meses, complicando seriamente el final de su carrera profesional.

Publicidad

Publicidad

Mientras en Uruguay se lamenta la baja de su refuerzo estelar, en Perú se instala la sensación de que los equipos locales evitaron un riesgo financiero y deportivo considerable. El caso de Hernández sirve como un crudo recordatorio de la fragilidad física que a menudo acompaña al talento de élite.

ver también LDU reveló por qué Lisandro Alzugaray dejó el club para fichar por Universitario: “Para nosotros no…”

¿Sporting Cristal y Universitario lo buscaron?

Sporting Cristal tuvo un precontrato firmado con el jugador en diciembre de 2025. Y Jean Ferrari confirmó que el perfil de Abel Hernández gustaba para el centenario de Universitario de Deportes, pero priorizaron otras opciones.

¿Cómo estuvo Abel Hernández con sus lesiones?

A pesar de que solo disputó 5 partidos oficiales en 2024 debido a persistentes lesiones musculares y tendinosas, el valor de mercado del jugador se mantiene estable. Según portales especializados, su cotización estimada sigue cerca de los 600,000 euros.

Publicidad

Publicidad

Abel Hernández ahora en Peñarol de Uruguay. (Foto: X).

DATOS CLAVES