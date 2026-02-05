Cristiano Ronaldo continúa con su protesta por las supuestas diferencias dentro del manejo de los clubes comandados por el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita. Es que, tras su ausencia en el partido ante Al Riyadh, volverá a ausentarse para el duelo ante Al Ittihad por la jornada 21 de la Saudi Pro League 2025-26.

Publicidad

Publicidad

Al Nassr se enfrentará este viernes 6 de febrero a Al Ittihad en un duelo clave en la lucha por el título de la Saudi Pro League 2025-26. Cristiano Ronaldo confirmó su baja en las últimas horas, según un reporte del periodista Fabrizio Romano a través de un video en su canal de YouTube y una publicación en X (Twitter).

Cristiano Ronaldo no juega ante Al Ittihad (X @FabrizioRomano).

El mencionado comunicador italiano había sido uno de los primeros en reportar la ausencia de CR7 para el duelo ante Al Riyadh, aunque no había especificado los motivos de su ausencia. De todas maneras, ahora, confirmó que el portugués “está molesto por la gestión del PIF con algunos clubes de la Saudi Pro League”.

Publicidad

Publicidad

Cristiano Ronaldo sigue de baja en Al Nassr por diferencias con el PIF

¿En qué consisten las diferencias con el PIF? Cristiano Ronaldo no está para nada conforme con el manejo del Fondo de Inversión Pública con Al Nassr. Cabe recordar que este grupo económico estatal de Arabia Saudita maneja no sólo a este club, sino también a Al Hilal, Al Ittihad y Al Ahli.

ver también Amigo personal de Cristiano Ronaldo y multicampeón en Europa estuvo cerca de fichar por Universitario

Durante el último mercado invernal, que terminó recientemente, CR7 reclamó por fichajes, lo mismo que su entrenador Jorge Jesús. Al final, llegaron el mediocampista Haydeer Abdulkareem del Al Zawraa de Irak y Abdullah Al Hamdan, precisamente del Al Hilal.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, en cambio, Al Hilal contrató jugadores con experiencia en Europa como Pablo Marí (ex Arsenal y Fiorentina), Mohamed Kader Meïté (ex Rennes) y el fichaje más importante de toda Arabia Saudita: Karim Benzema, quien dejó Al Ittihad.

Tweet placeholder

Precisamente, la llegada de Benzema al Hilal fue lo que provocó el enojo de CR7, quien ve cómo este equipo sale favorecido por sobre Al Nassr en el mercado invernal, siendo que el PIF los maneja a ambos.

Publicidad

Publicidad

A su vez, el portugués no está conforme con que el PIF bloqueó los poderes en la administración de los dirigentes Simão Coutinho (director deportivo) y José Semedo (director general). Este último tiene una relación de amistad con CR7.

Con todos estos problemas, el ‘Bicho’ decidió protestar por las diferencias en el manejo de los clubes de Arabia Saudita. Ante eso, no se presentó a jugar ante Al Riyadh y tampoco lo hará ante Al Ittihad, justo cuando Al Nassr está peleando el título mano a mano con Al Hilal.

¿Cristiano Ronaldo se puede ir de Al Nassr ante este problema?

Con este panorama, los rumores de una posible salida de Cristiano Ronaldo de Al Nassr han crecido de forma exponencial. Sin embargo, esto no es así, según palabras de Fabrizio Romano.

Publicidad

Publicidad

Potenciales movimientos a Europa o la MLS se han rumoreado alrededor de CR7 con sus problemas en Arabia Saudita. Sin embargo, sólo son rumores sin fundamentos. No existen conversaciones o negociaciones por el cinco veces ganador del Balón de Oro.

Sin embargo, para el próximo mercado de verano esto puede cambiar si la situación no mejora. Se verá si Cristiano decide seguir con su carrera en el fútbol profesional en otro país o si decide dar por finalizado su etapa como jugador justo después del Mundial 2026.

DATOS CLAVES

Cristiano Ronaldo no jugará contra Al Ittihad el 6 de febrero por la jornada 21.

no jugará contra Al Ittihad el por la jornada 21. El Fondo de Inversión Pública (PIF) maneja a Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad y Al Ahli.

maneja a Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad y Al Ahli. Karim Benzema se unió al club Al Hilal como el fichaje invernal más relevante.

Publicidad