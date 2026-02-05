Amigo personal de Cristiano Ronaldo y multicampeón en Europa estuvo cerca de fichar por Universitario

Universitario de Deportes pudo dar el bombazo del siglo en el fútbol peruano tras revelarse el nombre del jugador europeo que fue ofrecido al club. Se trata de William Carvalho, mediocampista del Pachuca de México y pieza clave en los últimos años de la selección de Portugal.

Un crack internacional en Universitario

La noticia fue confirmada por el periodista Gustavo Peralta en el programa Pepas de la PM, detallando que el volante central estuvo a un paso de Ate. El entorno del futbolista luso acercó la propuesta a la dirigencia crema, generando una expectativa sin precedentes por su jerarquía internacional.

Carvalho, quien presume una gran amistad con Cristiano Ronaldo, mostró un entusiasmo inusual por integrarse al proyecto deportivo que hoy encabeza el técnico Javier Rabanal. El volante portugués se tomó el tiempo de investigar la grandeza de la “U” antes de dar el visto bueno a las negociaciones.

Incluso, la información señala que el mundialista estaba dispuesto a realizar un sacrificio económico importante para facilitar su llegada a la Liga 1. Su deseo de vestir la camiseta merengue era tal, que sus agentes buscaron flexibilidad en las condiciones salariales para cerrar el trato.

William Carvalho jugando con Cristiano Ronaldo en la UEFA EURO 2016. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

Universitario descartó a William Carvalho

Sin embargo, la respuesta desde las oficinas de la institución merengue fue un “no” rotundo por cuestiones estrictamente reglamentarias. El comando técnico de Javier Rabanal y la gerencia deportiva analizaron la situación, priorizando la estructura que ya tienen armada para esta temporada.

El motivo principal del rechazo es que Universitario tiene sus cupos de extranjeros totalmente cubiertos y no hay espacio para una nueva inscripción. La actual planificación del plantel impide sumar a un jugador foráneo sin tener que despedir a uno de los elementos actuales del equipo.

¿Por qué no llegó William Carvalho?

Fuentes cercanas al club indicaron que, si bien se valoró el nivel de Carvalho, la directiva prefiere mantener la estabilidad del grupo que trabaja día a día. No obstante, dejaron abierta una mínima posibilidad de reevaluar el fichaje en el futuro si se libera alguna plaza extranjera en el mercado.

Esta situación pone en evidencia el crecimiento del prestigio de Universitario en el mercado internacional, logrando atraer a figuras de las ligas más importantes del mundo. Por ahora, los hinchas se quedarán con las ganas de ver a un multicampeón europeo manejando los hilos del mediocampo en el Monumental.

Portugal juntó a William Carvalho y Cristiano Ronaldo en el World Cup Qatar 2022. (Photo by Alex Pantling/Getty Images)

