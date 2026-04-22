¿Juega Cristiano Ronaldo hoy? Alineaciones para Al Nassr vs. Al Ahli por la Copa AFC 2025-26

Cristiano Ronaldo y Al Nassr van por la clasificación a la final de la Copa AFC 2025-26. Este miércoles 22 de abril enfrentan en el duelo de semifinales a Al Ahli, equipo de Qatar, por un lugar en la definición del segundo certamen más importante a nivel continental en Asia. Gamba Osaka de Japón espera por el ganador de esta serie.
La Copa AFC 2025-26 se ha visto condicionada por el conflicto en Medio Oriente. Por esta razón, la serie eliminatoria de la Región Oeste se ha definido en una única sede a partidos únicos. Al Nassr viene de superar por 4-0 al Al Wasl del peruano Renato Tapia. Mientras que Al Ahli eliminó a Al Hussein de Emiratos Árabes Unidos.
Así, la definición del finalista de la Región Oeste en la también denominada AFC Champions League Two se define entre un equipo saudí y otro qatarí. Cristiano Ronaldo busca darle a su equipo su primer título continental desde 1998 cuando ganó la Recopa y la Supercopa de la AFC.
Al Nassr está en buen momento, ya que es líder de la Saudi Pro League 2025-26 a falta de cinco fechas para el final. Al Ahli, que tiene entre sus figuras al alemán Julian Draxler, está en la novena ubicación de la Qatar Stars League 2025-26.
Alineaciones para Al Nassr vs. Al Ahli
- AL NASSR: Bento; Nawaf Boushal, Abdulelah Al Amri, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez; Marcelo Brozovic, Ángelo; Kingsley Coman, Joao Félix, Sadio Mané; y Cristiano Ronaldo. DT: Jorge Jesús.
- AL AHLI: Marwan Badreldin; Robin Tihi, William Troost-Ekong, Ayoub Amraoui, Amidou Doumbouya; Driss Fettouhi, Ibrahima Diallo; Sekou Yansané, Michel Vlap, Julian Draxler; y Erik Expósito. DT: Younes Ali Rahmati.
Cristiano Ronaldo podría jugar con su hijo: Al Nassr podría subir a Cristiano Jr. al primer equipo
¿A qué hora juega Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. Al Ahli?
Al Nassr y Al Ahli definen al segundo finalista de la Copa AFC 2025-26, donde ya espera el Gamba Osaka de Japón. Cristiano Ronaldo sale a la cancha este miércoles 22 de abril desde las 20:00 horas de Dubái, es decir, a las 11:00 de la mañana de Lima, Perú.
¿Dónde ver EN VIVO a Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. Al Ahli?
Al Nassr vs. Al Ahli, con la participación de Cristiano Ronaldo, por la semifinal de la Copa AFC 2025-26 cuenta con transmisión en exclusiva de la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica, Centroamérica, Caribe y México.
Datos claves
