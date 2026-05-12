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Saudi Pro League

La reacción de Cristiano Ronaldo lo dice todo: Al Nassr no ganó el título de liga aún por un insólito gol en contra

Cristiano Ronaldo salió al final del partido y vio cómo Bento e Íñigo Martínez fallaron de forma increíble. Al Nassr aún no salió campeón por el empate de Al Hilal.

Cristiano Ronaldo lamentándose del insólito gol que recibió Al Nassr.
© SPLCristiano Ronaldo lamentándose del insólito gol que recibió Al Nassr.

Al Hilal arruinó el festejo de Al Nassr en la última jugada del Clásico de Riad. Por la Saudi Pro League, el partido terminó en empate 1-1 por un insólito gol en contra de Bento, en complicidad con Íñigo Martínez. Debido a ese tanto, Cristiano Ronaldo no pudo salir campeón.

CR7 salió en la parte final de partido y vio desde el banco de suplentes cómo Al Hilal llegó al empate de manera insólita. Debido a esa igualdad, la definición de título se extiende para las próximas dos fechas. El portugués tiene que seguir esperando para gritar campeón en la Saudi Pro League.

Al ver el tanto de Al Hilal, Cristiano se agarró la cabeza y no quiso ver más nada hasta el final de partido, donde se evidenció cierta conmoción y desazón. De todas maneras, la buena noticia es que todavía tiene chances de salir campeón y, lo más importante, es que depende de sí mismo.

Si el conjunto de Jorge Jesús gana su próximo partido ante Damac el próximo jueves 21 de mayo será el campeón de la Saudi Pro League 2025-26. Esto pasará sin importar el resultado del partido de Al Hilal, que todavía tiene pendiente un duelo ante NEOM SC y el de la última jornada ante Al Feiha.

Así quedaron las posiciones de la Saudi Pro League 2025-26

POSEQUIPOSPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Al Nassr83332724+60
2Al Hilal78322390+55
3Al Ahli75322363+40
4Al Qadsiah71322183+43
5Al Taawoun523215710+15
6Al Ittihad52311579+10
7Al Ettifaq493214711-2
8NEOM443212812-3
9Al Hazem393210913-19
10Al Fayha383210814-9
11Al Khaleej373210715-3
12Al Fateh33328915-16
13Al Shabab323271114-13
14Al Kholood32329518-19
15Damac263251116-23
16Al Riyadh26326818-29
17Al Okhdood17324523-44
18Al Najma13322723-43

¿Cuáles son los próximos partidos de Al Nassr?

Al Nassr debe jugar la final de la AFC Champions League Two el próximo sábado 16 de mayo ante Gamba Osaka. Luego, por la última fecha de la Saudi Pro League debe jugar ante Damac el jueves 21 de mayo por la última fecha.

¿Cuáles son los próximos partidos de Al Hilal?

En tanto, a Al Hilal le quedan dos partidos de la Saudi Pro League 2025-26. El próximo sábado 16 de mayo jugará ante NEOM SC su partido pendiente y jugará el encuentro de la última fecha ante Al Feiha.

Datos claves

  • Empate 1-1 entre Al Hilal y Al Nassr postergó el título de Cristiano Ronaldo.
  • 83 puntos mantienen a Al Nassr como líder de la Saudi Pro League.
  • 21 de mayo Al Nassr definirá el campeonato jugando ante el club Damac.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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