Al Hilal arruinó el festejo de Al Nassr en la última jugada del Clásico de Riad. Por la Saudi Pro League, el partido terminó en empate 1-1 por un insólito gol en contra de Bento, en complicidad con Íñigo Martínez. Debido a ese tanto, Cristiano Ronaldo no pudo salir campeón.
CR7 salió en la parte final de partido y vio desde el banco de suplentes cómo Al Hilal llegó al empate de manera insólita. Debido a esa igualdad, la definición de título se extiende para las próximas dos fechas. El portugués tiene que seguir esperando para gritar campeón en la Saudi Pro League.
Bento what was that bro. pic.twitter.com/CiFvqMKdx9— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) May 12, 2026
Al ver el tanto de Al Hilal, Cristiano se agarró la cabeza y no quiso ver más nada hasta el final de partido, donde se evidenció cierta conmoción y desazón. De todas maneras, la buena noticia es que todavía tiene chances de salir campeón y, lo más importante, es que depende de sí mismo.
May 12, 2026
All of us right now 😢 pic.twitter.com/d2XGs0XPsc— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) May 12, 2026
Si el conjunto de Jorge Jesús gana su próximo partido ante Damac el próximo jueves 21 de mayo será el campeón de la Saudi Pro League 2025-26. Esto pasará sin importar el resultado del partido de Al Hilal, que todavía tiene pendiente un duelo ante NEOM SC y el de la última jornada ante Al Feiha.
Así quedaron las posiciones de la Saudi Pro League 2025-26
|POS
|EQUIPOS
|PUNTOS
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DIF
|1
|Al Nassr
|83
|33
|27
|2
|4
|+60
|2
|Al Hilal
|78
|32
|23
|9
|0
|+55
|3
|Al Ahli
|75
|32
|23
|6
|3
|+40
|4
|Al Qadsiah
|71
|32
|21
|8
|3
|+43
|5
|Al Taawoun
|52
|32
|15
|7
|10
|+15
|6
|Al Ittihad
|52
|31
|15
|7
|9
|+10
|7
|Al Ettifaq
|49
|32
|14
|7
|11
|-2
|8
|NEOM
|44
|32
|12
|8
|12
|-3
|9
|Al Hazem
|39
|32
|10
|9
|13
|-19
|10
|Al Fayha
|38
|32
|10
|8
|14
|-9
|11
|Al Khaleej
|37
|32
|10
|7
|15
|-3
|12
|Al Fateh
|33
|32
|8
|9
|15
|-16
|13
|Al Shabab
|32
|32
|7
|11
|14
|-13
|14
|Al Kholood
|32
|32
|9
|5
|18
|-19
|15
|Damac
|26
|32
|5
|11
|16
|-23
|16
|Al Riyadh
|26
|32
|6
|8
|18
|-29
|17
|Al Okhdood
|17
|32
|4
|5
|23
|-44
|18
|Al Najma
|13
|32
|2
|7
|23
|-43
¿Cuáles son los próximos partidos de Al Nassr?
Al Nassr debe jugar la final de la AFC Champions League Two el próximo sábado 16 de mayo ante Gamba Osaka. Luego, por la última fecha de la Saudi Pro League debe jugar ante Damac el jueves 21 de mayo por la última fecha.
¿Cuáles son los próximos partidos de Al Hilal?
En tanto, a Al Hilal le quedan dos partidos de la Saudi Pro League 2025-26. El próximo sábado 16 de mayo jugará ante NEOM SC su partido pendiente y jugará el encuentro de la última fecha ante Al Feiha.
Datos claves
- Empate 1-1 entre Al Hilal y Al Nassr postergó el título de Cristiano Ronaldo.
- 83 puntos mantienen a Al Nassr como líder de la Saudi Pro League.
- 21 de mayo Al Nassr definirá el campeonato jugando ante el club Damac.