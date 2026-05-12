Cristiano Ronaldo salió al final del partido y vio cómo Bento e Íñigo Martínez fallaron de forma increíble. Al Nassr aún no salió campeón por el empate de Al Hilal.

Al Hilal arruinó el festejo de Al Nassr en la última jugada del Clásico de Riad. Por la Saudi Pro League, el partido terminó en empate 1-1 por un insólito gol en contra de Bento, en complicidad con Íñigo Martínez. Debido a ese tanto, Cristiano Ronaldo no pudo salir campeón.

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CR7 salió en la parte final de partido y vio desde el banco de suplentes cómo Al Hilal llegó al empate de manera insólita. Debido a esa igualdad, la definición de título se extiende para las próximas dos fechas. El portugués tiene que seguir esperando para gritar campeón en la Saudi Pro League.

Bento what was that bro. pic.twitter.com/CiFvqMKdx9 — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) May 12, 2026

Al ver el tanto de Al Hilal, Cristiano se agarró la cabeza y no quiso ver más nada hasta el final de partido, donde se evidenció cierta conmoción y desazón. De todas maneras, la buena noticia es que todavía tiene chances de salir campeón y, lo más importante, es que depende de sí mismo.

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All of us right now 😢 pic.twitter.com/d2XGs0XPsc — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) May 12, 2026

Si el conjunto de Jorge Jesús gana su próximo partido ante Damac el próximo jueves 21 de mayo será el campeón de la Saudi Pro League 2025-26. Esto pasará sin importar el resultado del partido de Al Hilal, que todavía tiene pendiente un duelo ante NEOM SC y el de la última jornada ante Al Feiha.

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Así quedaron las posiciones de la Saudi Pro League 2025-26

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Al Nassr 83 33 27 2 4 +60 2 Al Hilal 78 32 23 9 0 +55 3 Al Ahli 75 32 23 6 3 +40 4 Al Qadsiah 71 32 21 8 3 +43 5 Al Taawoun 52 32 15 7 10 +15 6 Al Ittihad 52 31 15 7 9 +10 7 Al Ettifaq 49 32 14 7 11 -2 8 NEOM 44 32 12 8 12 -3 9 Al Hazem 39 32 10 9 13 -19 10 Al Fayha 38 32 10 8 14 -9 11 Al Khaleej 37 32 10 7 15 -3 12 Al Fateh 33 32 8 9 15 -16 13 Al Shabab 32 32 7 11 14 -13 14 Al Kholood 32 32 9 5 18 -19 15 Damac 26 32 5 11 16 -23 16 Al Riyadh 26 32 6 8 18 -29 17 Al Okhdood 17 32 4 5 23 -44 18 Al Najma 13 32 2 7 23 -43

¿Cuáles son los próximos partidos de Al Nassr?

Al Nassr debe jugar la final de la AFC Champions League Two el próximo sábado 16 de mayo ante Gamba Osaka. Luego, por la última fecha de la Saudi Pro League debe jugar ante Damac el jueves 21 de mayo por la última fecha.

¿Cuáles son los próximos partidos de Al Hilal?

En tanto, a Al Hilal le quedan dos partidos de la Saudi Pro League 2025-26. El próximo sábado 16 de mayo jugará ante NEOM SC su partido pendiente y jugará el encuentro de la última fecha ante Al Feiha.

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