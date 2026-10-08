Las sanciones que podría recibir Paolo Guerrero por el escándalo de su diplomado falso como entrenador

El escándalo internacional donde se toma el nombre de Paolo Guerrero. Está siendo analizado, por el supuesto diplomado falso de entrenadores.

Una investigación periodística de UOL Esporte destapó una red internacional dedicada a la comercialización de licencias apócrifas de director técnico. El informe indica que se emitían credenciales aceleradas en apenas diez días a cambio de unos 20.000 dólares, un trámite que oficialmente requiere hasta tres años de formación regular. Entre las figuras sudamericanas salpicadas por esta trama figura el delantero peruano Paolo Guerrero, junto a otros nombres de peso internacional como Diego Lugano, Felipe Melo, Roberto Carlos, Thiago Silva y Paulinho.

Publicidad

En el centro de las indagaciones aparece el exfutbolista argentino Alejandro Mancuso, ex asistente de Diego Maradona en la selección albiceleste, señalándolo como el supuesto nexo facilitador de los carnés a nombre de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA). No obstante, Mancuso negó públicamente encabezar o representar a la entidad, argumentando que únicamente conectaba a los interesados con la federación. Por su parte, la directiva de la ATFA emitió un comunicado marcando clara distancia, asegurando no mantener vínculo contractual ni de representación con el exjugador.

Paolo Guerrero, capitán histórico de la Selección Peruana. (Foto: X).

Las irregularidades del esquema y el papel de la ATFA

El esquema prometía la entrega completa de las licencias C, B, A y PRO mediante módulos teóricos impartidos por internet, obviando las clases presenciales que exige la normativa. Varias defensas de los involucrados coinciden en que los futbolistas completaron las capacitaciones virtuales bajo la convicción de que se trataba de un programa a distancia plenamente oficial y respaldado por las autoridades correspondientes.

Publicidad

Un elemento clave detectado en las revisiones documentales es la inclusión de firmas de antiguos directivos de la ATFA que ya no ejercían funciones ejecutivas durante los períodos en que supuestamente se emitieron los certificados. Esta irregularidad llevó a la organización argentina a declarar la nulidad de dichos registros, desconociendo cualquier validez a las credenciales distribuidas bajo este formato imprevisto.

Los escenarios disciplinarios en FIFA y CONMEBOL

En el terreno estricto de la justicia deportiva, los códigos disciplinarios de la FIFA y la CONMEBOL castigan con dureza el uso o presentación de documentación adulterada en el fútbol profesional. Las normativas generales contemplan desde multas monetarias de consideración hasta inhabilitaciones temporales para ejercer funciones como director técnico, jugador o dirigente en cualquier competición afiliada.

Sin embargo, el factor determinante para establecer un castigo disciplinario radicará en la intención de dolo o mala fe que logre probar el comité de ética. Si las instancias investigadoras determinan que los deportistas realizaron los pagos e ingresaron al programa bajo la falsa premisa de un curso legal, la figura jurídica pasaría a ser la de víctimas de una estafa organizada, eximiéndolos de penalizaciones directas.

Publicidad

Implicancias penales y consecuencias en su carrera

En la jurisdicción penal ordinaria, los delitos que se configuran abarcan la estafa, la falsificación de documento público o privado y la asociación ilícita. Bajo este marco legal, el peso de la persecución penal recaería sobre los promotores y comercializadores de la red, dejando a los atletas involucrados en una posición de agraviados dentro del proceso judicial en curso.

Al margen de los tribunales, el impacto inmediato para el goleador y el resto de profesionales es la invalidez absoluta de las acreditaciones obtenidas, quedándoles denegado el acceso a los banquillos. Si en el futuro Paolo Guerrero decide iniciar formalmente una carrera en los banquillos, deberá realizar la instrucción desde cero en las instituciones autorizadas por las federaciones oficiales.

Publicidad

[AHORA] Escándalo con Alejandro Mancuso en Brasil: según UOL, el argentino vendió licencias "truchas" de entrenadores por 100.000 reales y sin cumplir el curso, y entre sus "clientes" están Thiago Silva, Lugano, Paolo Guerrero, Roberto Carlos y Felipe Melo. https://t.co/JzloQ6ZoIK pic.twitter.com/KKu5jyXkGz — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 7, 2026

DATOS CLAVE