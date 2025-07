Lionel Messi, futbolista, 38 años: “El psicólogo me ayudó y fui compartiendo mucho más todo lo que me pasaba y me fui abriendo también con mi gente”

En una reveladora conversación con INFOBAE, Lionel Messi, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, se despojó de su habitual imagen pública para mostrar su faceta más humana y vulnerable. Con una sinceridad poco común en el ámbito deportivo, Messi se permitió abordar temas profundamente personales, desde las críticas que ha soportado a lo largo de su carrera hasta la importante necesidad de apoyo psicológico que experimentó en un momento determinado.

El lado más humano de Lionel Messi

Durante la entrevista, Messi confesó el impacto de las constantes críticas que recibió, especialmente en relación con su desempeño en la Selección Argentina. “La verdad que siempre fui indiferente a todo eso. Si bien la pasé mal por muchas cosas que se han dicho… sobre todo extra futbolístico cuando muchas cosas o la mayoría, por no decir todas, eran mentira, inventadas… y que eran con la intención de hacer daño”, afirmó, dejando entrever el dolor causado por acusaciones infundadas que trascendían lo estrictamente deportivo.

Estas palabras revelan la presión inmensa a la que estuvo sometido, no solo por su rendimiento en el campo, sino también por narrativas falsas que buscaban perjudicar su imagen. Para poder afrontar y superar este tipo de situaciones, así como otros desafíos personales, Messi reveló que recurrió a la ayuda de la psicología. “Fui en una época, cuando estaba en Barcelona, hace mucho. Era muy reacio a todo eso. Soy una persona que se guarda todo adentro. Pero la verdad es que cuando fui me hizo muy bien, me gustó mucho y me ayudó muchísimo”, compartió. Esta confesión es particularmente significativa, ya que rompe con el estigma que a menudo rodea la salud mental en el deporte de alto rendimiento.

Lionel Messi jugando en Barcelona. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Confesiones duras de Lionel Messi

Su inicial resistencia a la terapia es un reflejo de una personalidad que tiende a internalizar sus problemas, pero su posterior aceptación y el reconocimiento de sus beneficios resaltan la importancia de buscar ayuda profesional cuando se necesita. Asimismo, Messi profundizó en la importancia de su círculo de confianza, aquellas personas con quienes puede compartir sus dudas e inquietudes más íntimas. “Sí, sí, tengo… Tengo varias, tengo amigos, tengo familia, Antonela. Sí, creo que de grande también fui cambiando mucho de eso. El psicólogo también me ayudó y fui compartiendo mucho más todo lo que me pasaba y me fui abriendo mucho más también con mi gente”, expresó.

Esta reflexión subraya su evolución personal, reconociendo que la terapia no solo le brindó herramientas para manejar sus emociones, sino que también le permitió establecer una comunicación más abierta y profunda con sus seres queridos. La mención de Antonela, su esposa, junto a amigos y familiares, enfatiza el valor de un sistema de apoyo sólido y afectivo en su vida. La madurez de Messi se manifiesta en su capacidad de vulnerabilidad y en la comprensión de que compartir sus experiencias internas con quienes confía ha sido fundamental para su bienestar emocional y personal.

