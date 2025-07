Ricardo Gareca lo humilló en la Selección Chilena y ahora contó los momentos de tragedia que vivió

La vida de Ben Brereton empezó muy bien después de aparecer en el camino de la Selección Chilena.Por esa razón, cuando Ricardo Gareca prácticamente lo multiplicó por cero en varias ocasiones. Sentía momentos de presión y tensión absoluta como profesional. Hasta que fue apartado al ciento por ciento, al punto de que El Tigre no lo tomó en cuenta más.

Ben Brereton y su relación con Ricardo Gareca

En una charla extensa con Chilevisión, el atacante que hoy milita en Inglaterra (Sheffield United F.C), destacó lo que fue el trato de Ricardo Gareca después de ser desconvocado en la Selección Chilena: “No ser nominado es devastador para mí. La gente me ha recibido de gran manera. A mi mamá y a mi familia les encanta. Es un gran honor para mí jugar por Chile”.

Ricardo Gareca, al asumir como técnico de Chile, exigió a Ben Brereton, quien no dominaba el español, aprender el idioma para futuras convocatorias, argumentando que esto afectaba la convivencia y comunicación del equipo. La relación entre ambos se tensó tras un inusual reemplazo de Brereton a los 35 minutos del primer tiempo en un partido contra Bolivia por las Eliminatorias al Mundial 2026, lo cual generó diversas críticas. El jugador fue captado llorando ante las cámaras de televisión.

Sueña con volver a la Selección Chilena

Ricardo Gareca de un momento a otro, prácticamente borró a Ben Brereton: “Es fútbol. A algunos entrenadores les gustas, a otros simplemente no. Así es como es. No tiene sentido que yo esté aquí quejándome de lo que pasó, porque al final del día los entrenadores son los que deciden. Sería irrespetuoso salir a hablar de lo que hubo entre Gareca y yo. Obviamente, ese partido contra Bolivia fue duro para mí”.

Destacando que obviamente, ahora mismo sueña con estar nuevamente en actividad con la Selección Chilena. El popular Ben 10, ahora sueña con regresar pronto: “He estado trabajando duro, dando lo mejor de mí, y esperando a ver qué pasa. Al final del día, lo único que puedo decir es que esto es fútbol. Todos lo saben, y no tengo mucho más que decir. No jugué mucho y luego no tuve una oportunidad”.

El presente y futuro de Ben Brereton

Por eso mismo, también reflexionó Ben Brereton que Ricardo Gareca fue bastante injusto en su paso por la Selección Chilena. Tras no ser nunca más considerado por El Tigre: “Creo que no estaba haciendo nada mal y luego no sé por qué me sacó. Tienes que lidiar con los momentos duros. No quise reaccionar. Eso fue todo y, después del partido, no hablamos”.

