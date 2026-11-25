Boca vuelve a la actividad tras el título de la Copa Sudamericana. Recibe en La Bombonera a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura 2026.

Boca Juniors juega ante Independiente Rivadavia este miércoles 25 de noviembre en el último partido de los octavos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol argentino. El Estadio Alberto J. Armando “La Bombonera” es el escenario para este encuentro, que define al rival de Gimnasia y Esgrima La Plata en cuartos.

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El ‘Xeneize’ vuelve a la actividad luego de su consagración como campeón de la Sudamericana 2026 al derrotar en la final a Atlético Mineiro 2-0 en Barranquilla. Luego de los festejos, el equipo de Rodolfo Arruabarrena pone la cabeza en el torneo local para sumar su tercer título en este 2026.

La ‘Lepra mendocina’ es el rival del conjunto azul y oro. El equipo dirigido por Alfredo Berti ha tenido un año intenso con participación en Copa Libertadores 2026 (eliminado por Fluminense en octavos de final). En este Torneo Clausura 2026, viene de empatar 1-1 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

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¿Dónde ver EN VIVO Boca vs. Independiente Rivadavia?

El partido entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia, que se disputa en el Estadio Alberto J. Armando “La Bombonera”, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde verlo en cada país:

¿A qué hora se juega Boca vs. Independiente Rivadavia?

Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia, partido por los octavos de final del Torneo Clausura 2026, que se juega este miércoles 25 de noviembre, tiene los siguientes horarios de inicio:

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4:00 P.M. | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 6:00 P.M. | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 7:00 P.M. | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este) 8:00 P.M. | Bolivia y Venezuela

| Bolivia y Venezuela 9:00 P.M. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 1:00 A.M. | España (jueves 26 de noviembre)

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