Se juega el Clásico de Medellín por los cuadrangulares semifinales del Torneo Finalización 2026. Conoce horario, opciones de transmisión y más detalles del duelo.

Atlético Nacional e Independiente Medellín juegan este miércoles 25 de noviembre una nueva edición del clásico de Medellín. Se enfrentan en el Estadio Atanasio Girardot por la segunda fecha del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II.

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El ‘Verdolaga’ rompe con su seguidilla de partidos ante Once Caldas, equipo al que enfrentó cuatro veces en menos de dos semanas. El último enfrentamiento, ya correspondiente a estos cuadrangulares semifinales, terminó en empate sin goles (0-0), Por lo cual, los dirigidos por Lucas González van por su primera victoria en esta instancia.

El DIM, por su parte, ya sabe lo que es ganar en estos cuadrangulares. Es que en la primera jornada del grupo, superó a Independiente Santa Fe por 1-0 con el gol de Jeison Medina. A su vez, el cuadro de Luis Amaranto Perea busca tomarse revancha de la última derrota en el clásico por 2-1 el pasado 25 de octubre.

🔵🔴⚽🔥 ¡GOL DEL ‘PODEROSO’! Jackson Martínez asistió a Jeison Medina, quien definió para darle la ventaja a Medellín frente a Santa Fe.



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¿Dónde ver EN VIVO Atlético Nacional vs. Independiente Medellín?

El clásico entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, que se disputa en el Estadio Atanasio Girardot, cuenta con transmisión por TV y streaming online. Mira por dónde verlo en cada país:

Colombia: Win Fútbol+ y Win Play

y Resto de Sudamérica, México y España: RCN Nuestra Tele

Estados Unidos: RCN Nuestra Tele, fuboTV y Fanatiz

¿A qué hora se juega Atlético Nacional vs. Independiente Medellín?

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín, partido de la fecha 2 del Grupo A de los cuadrangulares semifinales del Torneo Finalización 2026, que se juega este miércoles 25 de noviembre, tiene los siguientes horarios de inicio:

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5:30 A.M. | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 7:30 A.M. | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 8:30 P.M. | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este) 9:30 P.M. | Bolivia y Venezuela

| Bolivia y Venezuela 10:30 P.M. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 2:30 A.M. | España (jueves 26 de noviembre)

DATOS CLAVE