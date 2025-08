José Mourinho está muy atento al mercado de fichajes y ha visto con muy bueno ojos a dos jugadores del Real Madrid. El técnico portugués quiere terminar de armar a su Fenerbahçe y para ello necesita dos pesos pesados. Así que claro está viendo la posibilidad de conseguir fichajes que puedan romperla en Turquía. Pero no va a ser nada sencillo sacarlos del fútbol español.

Todo indica que sus objetivos son muy claros: Brahim Díaz y Arda Güler. Dos jugadores que en un equipo como en ‘Los canarios amarillos’ serían más que titulares. No obstante, estos jugadores no serán fácil de sacar del Santiago Bernabéu. Xabi Alonso los tiene en consideración a pesar de no ser siempre titulares.

Arda Güler en el Mundial de Clubes (Foto: Getty).

Su partida podría debilitar mucho el equipo, pues le quitaría esa profundidad de banquillo que hoy tienen. Aparte, con un nuevo entrenador es probable que busquen quedarse en el equipo con la intensión de impresionar y así ganarse un lugar. Si con Carlo Ancelotti no tenían tantas chances, ahora la historia sería diferente con el español.

¿Podrá Mourinho sacarlos del Real Madrid?

Uno de los puntos a su favor de Mourinho es la gran relación que tiene con el club. Recordemos que fue su entrenador desde el 2010 hasta el 2013 con 178 partidos dirigidos. Esto deja en una buena posición como para entrar en una negociación con el club español.

Los perfiles que busca son claros, por un lado con Arda desea un jugador que pueda ser el eje del equipo. El mediocampista con 20 años demostró en el Mundial de Clubes tener un gran futuro por delante. Posiblemente todavía no esté para ser el titular indiscutible en el cuadro ‘blanco’, pero va por un buen camino en lo que ha logrado demostrar.

Brahim Díaz en el Mundial de Clubes (Foto: Getty).

Mientras que Brahim Díaz es un futbolista que sabe esperar, cada que tiene una oportunidad en el terreno de juego está preparado para crear peligro. Puede jugar por todo el frente de ataque, algo que no todos lo tienen y ha sido un buen revulsivo. Hablamos que la pasada campaña jugó 56 partidos, anotó seis goles y dio ocho asistencias en 2289 minutos.

Si bien hablamos de jugadores que hoy en día no son indiscutibles, que se vayan a Turquía es un poco complicado. Entre estos dos el que tendría más probabilidad de partir es Díaz. Pero también es importante saber si le interesa partir a una liga de menor nivel.

