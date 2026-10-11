No dirige desde 2019, pero Clarence Seedorf es el nuevo DT de André Carrillo en Corinthians

André Carrillo tiene nuevo entrenador. Corinthians anunció este domingo que Clarence Seedorf es el nuevo director técnico, en reemplazo de Fernando Diniz. Tras varias idas y vueltas con algunos nombres, como Ramón Díaz, por ejemplo, finalmente, se decantaron por este neerlandés, que no dirige desde 2019, es decir, siete años fuera de los bancos de suplentes.
Corinthians hizo oficial la llegada del neerlandés de 50 años como entrenador con una publicación en sus redes sociales oficiales. “Clarence Seedorf es el nuevo entrenador del Corinthians! 🏴🏳️Técnico neerlandés llega al Timão con contrato válido hasta fines de 2027“, reportó el cuadro paulista en su cuenta oficial de X (@Corinthians).
Clarence Seedorf é o novo treinador do Corinthians! 🏴🏳️— Corinthians (@Corinthians) October 11, 2026
Técnico neerlandês chega ao Timão com contrato válido até o fim de 2027.
Seja bem-vindo, Seedorf! 👊🏼
Saiba mais 👉🏼 https://t.co/EBWxRajFoZ#BemVindoClarenceSeedorf#VaiCorinthians pic.twitter.com/KSwENOc7Pq
En tanto, en el comunicado oficial en el sitio web oficial del club, el nuevo entrenador dijo: “Aceptar este reto es un honor, pero también una gran responsabilidad. Estoy aquí para darlo todo y construir un equipo que luche por cada balón, cada minuto, cada victoria“.
Seedorf no tiene una destacada carrera como entrenador. De hecho, dirigió tres clubes (AC Milan, Shenzhen FC y RC Deportivo) y la selección de Camerún, la cual fue su última experiencia entres 2018 y 2019. Por lo tanto, lleva siete años alejado de los bancos de suplentes. Durante ese tiempo, estuvo trabajando en la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol.
NOTICIA EN DESARROLLO