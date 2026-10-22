Corinthians está complicado tanto deportiva como institucionalmente. La situación puede llevar incluso a André Carrillo a quedar libre del club.

André Carrillo está en el medio de los graves problemas deportivos, económicos e institucionales que padece Corinthians. Mientras lucha por no descender sin poder contar con Clarence Seedorf en el banco de suplentes, afronta deudas importantes, viene de despedir a su director deportivo y ahora sufre la amenaza de los barras del club.

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Corinthians, por el momento, está en el decimosexto lugar en el Brasileirao, por lo que se está salvando del descenso. Pero, está solo un punto arriba de Inter de Porto Alegre, que está descendiendo. Viene de despedir a Fernando Diniz y fue contratado Clarence Seedorf. En este sentido, ya hay un par de problemas.

Clarence Seedorf no puede dirigir a Corintihans, por el momento (Getty Images).

Más allá de lo deportivo, donde el equipo acumula nueve partidos sin ganar (con ocho derrotas), Seedorf no puede estar en el banco de suplentes porque el Timão aún no llegó a un acuerdo por la rescisión del contrato de Fernando Diniz. Hasta que no se resuelva esto, el director técnico neerlandés no puede estar en el banquillo.

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Al margen, durante las últimas horas, debido a los malos resultados, los Gaviões da Fiel, una de las facciones de la barra de Corinthians, fueron directamente a hablar con jugadores, cuerpo técnico y algunos directivos para revertir la situación. La amenaza crece deportivamente, aunque en otros planos la situación es, incluso, peor.

Deudas y despidos en Corinthians

Como si esto fuera poco, la deuda con Diniz no es la única que afronta la directiva del conjunto paulista. Es que el plantel no recibió los montos por derechos de imagen desde hace tres meses, según informó Globo. Pero, la situación entre los jugadores y la directiva crece en tensión.

En las últimas horas, Corinthians recibió una inyección de dinero por más de 10 millones de reales. Sin embargo, esto no fue utilizado para pagar los adeudos con los futbolistas, sino que pagó otro tipo de déficits. Así, el malestar crece con esta cifra que no le pagan a los jugadores.

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Además de esto, en el seno del plantel también hay desconfianza con la figura del presidente Osmar Stabile. Es que el mandatario tomó la decisión, en las últimas horas, de despedir al director deportivo Marcelo Paz. Esta medida tomó por sorpresa a los propios jugadores y también al departamento de fútbol.

Osmar Stabile, presidente de Corinthians, y el exdirector deportivo Marcelo Paz (Oficial).

Paz fue el directivo que negoció directamente con Clarence Seedorf para su llegada al club. Por lo cual, la decisión de Stabile llama la atención, sobre todo, con tanta incertidumbre y deudas.

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¿André Carrillo puede rescindir en Corinthians?

Si la deuda por los derechos de imagen continúa, existe la posibilidad que los jugadores puedan pedir la rescisión de sus respectivos contratos. Según Globo, al tercer mes de adeudo en los derechos de imagen, los futbolistas pueden pedir la rescisión de contrato a la Justicia, a la Cámara Nacional de Resolución de Disputas o incluso a la Confederación Brasileña de Fútbol.

Aún así, pese a la deuda y a la rescisión de contrato, el jugador puede pedir la compensación contractual y las deudas. En todo caso, la decisión dependerá de los órganos competentes.

Si desde el Timão no pagan las deudas advertidas, los jugadores pueden tomar una decisión terminal en plena definición por no descender. Así, hasta André Carrillo puede pedir la rescisión de su contrato con Corinthians y esto podría abrirle camino a varios destinos.

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