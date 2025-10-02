¿Cambios drásticos? Edison Flores reveló detalles exclusivos sobre la próxima convocatoria de la Selección Peruana

La Selección Peruana se alista para comenzar un nuevo proceso con Manuel Barreto como técnico interino. Esta etapa marcaría un cambio importante en los criterios de la ‘bicolor’, priorizando a jugadores menores de 30 años para darle frescura al equipo.

En ese contexto, Edison Flores, actual jugador de Universitario de Deportes, fue claro al pronunciarse sobre su futuro con el combinado nacional y dejó en duda su continuidad en las próximas convocatorias.

Edison Flores reveló detalles de nueva convocatoria de Perú

Recordemos que, Edison Flores ha dejado una huella importante en la Selección Peruana, siendo parte de sus momentos más destacados como futbolista profesional. Sin embargo, con el inicio de una nueva etapa, el recambio generacional ya empieza a tomar forma.

Mientras el cuadro ‘crema’ mantiene su objetivo firme en alcanzar el tricampeonato de la Liga 1, ‘Orejas’ habló sobre su futuro en la ‘blanquirroja’ y reveló cuáles son sus intenciones de cara a este nuevo ciclo.

“Hay una nueva convocatoria, no lo sé. Se especula que es de menores de 30, yo tengo 31, esperemos que sea de la mejor manera. Ellos tendrán la lista, yo me preocupo por el día domingo y hacerlo de la mejor manera”, expresó el delantero.

Australia v Peru – 2022 FIFA World Cup Playoff

¿Qué dijo sobre el nuevo rango de edad?

Además, Flores se refirió al proceso de renovación que afrontará Perú de cara a los próximos amistosos frente a Chile y Rusia, encuentros que forman parte de la fecha FIFA. Estos duelos servirán como vitrina para que nuevos talentos tengan la oportunidad de mostrarse con la camiseta nacional, y todo apunta a que podrían haber sorpresas en la lista de convocados.

“La gente también pide recambio y está bien. Creo que ver nuevos jugadores para la selección y para lo que viene es una buena manera de empezar todo este recambio”, explicó.

Ante la posibilidad de quedar fuera de la convocatoria por su edad, el atacante no cerró la puerta a seguir vistiendo la camiseta nacional y fue claro al señalar que todo dependerá de su rendimiento: “Si estoy en buen nivel, seguramente tendré chances de volver a la selección. Siempre estaré disponible”.

