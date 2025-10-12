Semifinales del Mundial Sub 20 2025: ¿Cuándo juegan Argentina vs. Colombia y Marruecos vs. Francia?

El Mundial Sub 20 2025 está en etapa de semifinales. Han culminado los cuartos de final y ya están definidos las cuatro mejores selecciones del torneo, que se disputa en Chile. Argentina, Colombia, Marruecos y Francia van por uno de los títulos más importantes a nivel juveniles.

Argentina y Colombia garantizarán un representante de CONMEBOL en la gran final del próximo domingo 19 de octubre en Santiago. En tanto, Marruecos y Francia será la otra semifinal en donde una selección africana y otra europea buscan estar en la gran definición.

Así se jugaron los cuartos de final del Mundial Sub 20 2025

El primer semifinalista fue la Selección Colombia. En uno de los duelos más apasionantes de todo el Mundial Sub 20 sacó del camino a uno de los candidatos, España. La gran figura del partido (y también del certamen), Néiser Villarreal, fue el autor de los tres goles para el 3-2 en Talca.

El segundo duelo de cuartos de final, disputado el sábado 11 de octubre, tuvo en el Estadio Nacional de Santiago a dos de los mejores equipos que tenía el Mundial. Argentina sacó a relucir su experiencia. Con los goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti, le ganó a México por 2-0.

Este domingo se completaron los cuartos de final con los otros dos partidos. Primero, Marruecos dio el golpe ante los Estados Unidos con un triunfo 3-1 en Rancagua. En tanto, en Valparaiso, Francia resistió el embate de Noruega, le ganó 2-1 y se quedó con el último lugar de las semifinales.

¿Cuándo se juegan las semifinales del Mundial Sub 20 2025?

SEMIFINAL 1

Marruecos vs. Francia

miércoles 15 de octubre

5:00 p.m hora local (3:00 p.m. hora Perú)

Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)

SEMIFINAL 2

Argentina vs. Colombia

miércoles 15 de octubre

8:00 p.m hora local (6:00 p.m. hora Perú)

Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)

¿Dónde ver en vivo las semifinales del Mundial Sub 20 2025?

Las semifinales del Mundial Sub 20 2025 de Chile, como todo el torneo, se puede ver en vivo por el canal DSports y la plataforma DGO para toda Sudamérica.

