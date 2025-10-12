Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial Sub 20

Semifinales del Mundial Sub 20 2025: ¿Cuándo juegan Argentina vs. Colombia y Marruecos vs. Francia?

Se empieza a definir el Mundial Sub 20. Argentina, Colombia, Marruecos y Francia están entre los cuatro mejores. Todo sobre las semifinales.

Por Hugo Avalos

La Selección Argentina Sub 20 es una de las favoritas al título.
© Instagram @afaseleccionLa Selección Argentina Sub 20 es una de las favoritas al título.

El Mundial Sub 20 2025 está en etapa de semifinales. Han culminado los cuartos de final y ya están definidos las cuatro mejores selecciones del torneo, que se disputa en Chile. Argentina, Colombia, Marruecos y Francia van por uno de los títulos más importantes a nivel juveniles.

Publicidad

Argentina y Colombia garantizarán un representante de CONMEBOL en la gran final del próximo domingo 19 de octubre en Santiago. En tanto, Marruecos y Francia será la otra semifinal en donde una selección africana y otra europea buscan estar en la gran definición.

Así se jugaron los cuartos de final del Mundial Sub 20 2025

El primer semifinalista fue la Selección Colombia. En uno de los duelos más apasionantes de todo el Mundial Sub 20 sacó del camino a uno de los candidatos, España. La gran figura del partido (y también del certamen), Néiser Villarreal, fue el autor de los tres goles para el 3-2 en Talca.

Publicidad

El segundo duelo de cuartos de final, disputado el sábado 11 de octubre, tuvo en el Estadio Nacional de Santiago a dos de los mejores equipos que tenía el Mundial. Argentina sacó a relucir su experiencia. Con los goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti, le ganó a México por 2-0.

Este domingo se completaron los cuartos de final con los otros dos partidos. Primero, Marruecos dio el golpe ante los Estados Unidos con un triunfo 3-1 en Rancagua. En tanto, en Valparaiso, Francia resistió el embate de Noruega, le ganó 2-1 y se quedó con el último lugar de las semifinales.

Publicidad
Perú se ilusiona: FIFA tomó firme decisión sobre las sedes del próximo Mundial

ver también

Perú se ilusiona: FIFA tomó firme decisión sobre las sedes del próximo Mundial

¿Cuándo se juegan las semifinales del Mundial Sub 20 2025?

SEMIFINAL 1

Marruecos vs. Francia
miércoles 15 de octubre
5:00 p.m hora local (3:00 p.m. hora Perú)
Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)

SEMIFINAL 2

Argentina vs. Colombia
miércoles 15 de octubre
8:00 p.m hora local (6:00 p.m. hora Perú)
Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)

¿Dónde ver en vivo las semifinales del Mundial Sub 20 2025?

Las semifinales del Mundial Sub 20 2025 de Chile, como todo el torneo, se puede ver en vivo por el canal DSports y la plataforma DGO para toda Sudamérica.

Publicidad
hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
Tras el título de Valentín Vacherot en Shanghái, así quedó el ranking ATP y la posición de Ignacio Buse
Tenis

Tras el título de Valentín Vacherot en Shanghái, así quedó el ranking ATP y la posición de Ignacio Buse

La figura de la Liga 1 que Emelec quiere como nuevo socio de Christian Cueva en 2026
Peruanos en el exterior

La figura de la Liga 1 que Emelec quiere como nuevo socio de Christian Cueva en 2026

Siendo figura en la 'U', el histórico de Alianza que respaldó a Concha con la '10' de Perú
Selección Peruana

Siendo figura en la 'U', el histórico de Alianza que respaldó a Concha con la '10' de Perú

André Carrillo la gran tentación de Ramón Díaz para el 2026
Peruanos en el exterior

André Carrillo la gran tentación de Ramón Díaz para el 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo