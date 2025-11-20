Así como hubo polémica cuando Lionel Messi e Inter Miami clasificaron al Mundial de Clubes sin ser campeones de la MLS, sino por tabla de posiciones de la temporada, en Argentina se acaba de replicar esto. Es que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decretó, tras una reunión del Comité Ejecutivo, como campeón de la Liga 2025 a Rosario Central por haber sido el mejor equipo de la tabla anual.

Publicidad

Publicidad

Rosario Central recibió el trofeo este jueves de manera sorpresiva, ya que ni siquiera estaba contemplado que el ganador de la tabla anual sea decretado como campeón. Todo se definió en la reunión de Comité Ejecutivo de la AFA. De esta manera, antes de que se jueguen los octavos de final del Torneo Clausura, se definió un nuevo e inesperado título.

Esto no cayó bien en los hinchas ni tampoco en los periodistas de Argentina, quienes cuestionaron a la AFA por tomar una decisión por título cuando todavía se desarrolla un torneo (Clausura de la Copa de la Liga Profesional). También en el extranjero han cuestionado esta decisión.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Por qué Rosario Central es campeón de la Liga 2025?

En las primeras horas de este jueves, el periodista de Bolavip Argentina, Germán García Grova, había adelantado que desde la AFA estudiaban la posibilidad de darle un trofeo de campeón al equipo con más puntos en la Tabla Anual. Eso quedó definido el pasado fin de semana cuando terminó la fase regular del Clausura donde Rosario Central quedó con la mayor cantidad de puntos.

Esta idea se había anticipado en base a una posible eliminación de la disputa de la Supercopa Internacional, la cual disputaban los campeones de los Torneos Apertura y Clausura. Esto finalmente no sería así y se podría realizar la Supercopa Internacional sin problemas, pero con un torneo triangular también a disputarse entre Rosario Central (tabla anual), Platense (campeón del Apertura) y el futuro campeón del Clausura.

ver también Juan Román confesó que Guerrero y Cueva estuvieron en la órbita de Boca Juniors

Todo esto quedó confirmado en las primeras horas de la tarde este jueves donde se hizo oficial que Rosario Central se consagró campeón de la Liga 2025. Esto se conoció luego de una votación unánime en la reunión de Comité Ejecutivo en donde se decidió premiar a partir de ahora a todos los ganadores de la tabla anual.

Publicidad

Publicidad

Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, habló tras la consagración. “Esto es super merecido para un club como el nuestro que fue primero de la primera fecha a la última”, dijo. Y agregó: “Es un torneo que faltaba. El fútbol argentino necesitaba de nuevo tener este torneo anual”.

Por su parte, Ángel Di María, máxima figura del ‘Canalla’ de Rosario y campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, también se manifestó por el título. “La gloria no tiene precio. Campeón de liga 2025. Vamos Central”, escribió en sus redes sociales oficiales.

Publicidad

Publicidad

Rosario Central puede ganar más títulos gracias a este trofeo por tabla anual

Con su consagración, Rosario Central se aseguró disputar más títulos en los próximos meses. En primer lugar, todavía puede salir campeón del Torneo Clausura 2025, ya que está en octavos de final. En caso de ganar dicho certamen, puede jugar el Trofeo de Campeones 2025 ante Platense.

Para 2026, se podrían sumar otras disputas por título. Uno de ellos sería el mencionado triangular que podría jugar con los campeones del Apertura (Platense) y el Clausura. Esto, según se conoció, aún no está definido, pero está en tratativas. En tanto, el ‘Canalla’ también jugará la Supercopa Internacional con el ganador del Trofeo de Campeones.

Por último, podría protagonizar la Supercopa Argentina, en caso de que gane ese presunto triangular ante el ganador de la Copa Argentina 2025, que fue Independiente Rivadavia de Mendoza.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES