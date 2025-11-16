Juan Román Riquelme estuvo invitado especial en el programa de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. En gran parte hablaron de la vida del crack argentino, pero también consultado sobre algunos jugadores peruanos. Siendo bastante curiosa la respuesta que dio el popular ‘Topo Gigio’ con respecto a ellos.

En los últimos años con la Selección Peruana en su máximo esplendor, los jugadores peruanos se valorizaron y varios equipos comenzaron a poner sus ojos en ellos. Uno fue Boca Juniors, conjunto que trató de contratar a más de un futbolista de la ‘Bicolor’. Pero en este caso, en Enfocados consultaron por Paolo Guerrero y Christian Cueva.

Juan Román en Enfocados (Foto: Captura Youtube).

¿Qué dijo Riquelme sobre Paolo Guerrero y Christian Cueva?

El primero por el que se preguntó es Paolo Guerrero, quien al parecer tuvo opción de llegar a La Bombonera en los últimos años. Pero debido al tema que tuvo en su lesión en la rodilla no se llegó a concretar, eso sí, luego terminó jugando por el cuadro de Racing Club, que si confió en él.

“Paolo estaba con un tema de su lesión, nosotros hemos mandado al doctor Bastista. Lo miró y yo creo que hay jugadores que, no es por quedar bien, pero nacieron para jugar acá. Paolo lo hubiera hecho muy bien. Pero bueno, no se pudo”, fue lo que confesó el actual dirigente de Boca Juniors.

Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima (Foto: Getty).

Por otro lado, también confesó que otro jugador que tuvo en la mira del cuadro ‘xeneize’ es Christian Cueva. Con el cual, el mismo Juan Román confesó que tuvo un acercamiento telefónico, que pudo conversar con él en su tiempo. Pero que igual no se llegó a nada concreto.

“Con él hablé varias veces. Estamos hablando de jugadores que para su país son muy importantes. A mi me gustan esos, esa es la verdad. Ahora último estuvo lesionado también con su rodilla, andaba un poco molesto, peor ha hecho cosas buenas”, explicó.

¿Juan Román habló de Luis Advíncula?

En estas últimas semanas se ha hablado mucho con respecto a la posibilidad que Luis Advíncula deje Boca Juniors. Por lo que podría haber sido el momento ideal para que se pueda hablar de ese tema. Más siendo Farfán uno de los que más ha buscado la llegada del ‘Rayo’ a Alianza Lima.

Pero en este caso, no se tocó el tema, se habló únicamente de la vida de Juan Román, sus experiencias y tocaron brevemente la posibilidad que tuvieron Guerrero y Cueva de llegar a Argentina.

