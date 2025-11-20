Es tendencia:
En cinco palabras, Ángel Di María definió el título de Rosario Central de la liga 2025

En su cuenta de Instagram, el 'Fideo' celebró su primer título con el Canalla tras su regreso a mediados de año.

Por Marco D'arcangelo

Ángel Di María, futbolista de Rosario Central.
© GettyÁngel Di María, futbolista de Rosario Central.

A poco más de tres meses de su vuelta, Ángel Di María cumplió uno de sus sueños, ya que logró el primer título de su carrera con Rosario Central al consagrarse campeón de la liga 2025, premio al equipo que más puntos sumó en el año.

En la última reunión de la Liga Profesional, se determinó por votación unánime que a partir de ahora el club que más puntos sume en la tabla anual, no solo clasifique a la Supercopa Internacional, sino que también gane un título de liga.

De esta manera, el ‘Fideo’ logró su primera estrella con el Canalla, club del que surgió y al que regresó en el último mercado de pases. Además, para celebrarlo, publicó un posteo en su cuenta de Instagram, en el que con cinco palabras definió esta consagración.

“La gloria no tiene precio”, tiró el futbolista de 37 años tras este nuevo título. En el mismo posteo, comentó “Campeón de liga 2025. Vamos Central”, junto a emojis con los colores del club y la foto con la que Rosario Central anunció este título.

Luego de esto, también subió una historia en su cuenta de Instagram. Allí posteó la publicación de su club para celebrar la octava estrella en el profesionalismo, y escribió “más que merecido”, para destacar el trabajo del equipo a lo largo de la temporada.

Las declaraciones de Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central

El mandamás de Rosario Central habló con el título en mano tras salir de AFA. Sin tapujos, Belloso explicó: “Es un plan que viene de varios años. Es un título que se suma de acá a futuro. Super merecido para un club como el nuestro. Nos llevamos una nueva estrella“. Además, añadió: “El Comité Ejecutivo ya venía planteando la posibilidad y en los últimos días tomó mayor fuerza”.

Así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

#EQUIPOTOTALAMAT.PROF.LIGASCOPASCOP. LOC.COP. INT.
1Boca Juniors74146035391722
2River Plate7236937351718
3Independiente458371629920
4Racing Club4121201823158
5Alumni (con E.H.S)22220101284
6San Lorenzo2251715725
7Vélez Sarsfield1901911835
8Estudiantes de La Plata1711561156
9Huracán13765880
10Rosario Central13585871
11Newell’s Old Boys9276330
12Lanús7072532
13Belgrano Athletic6603312
14Arsenal5051422
15Argentinos Juniors5053202
16Quilmes3212110
17Banfield2111110
18Ferro Carril Oeste2022000
19Gimnasia y Esgrima de La Plata2111110
20Sportivo Barracas2201110
21Defensa y Justicia2020202
22Talleres
(Córdoba)		2020211
23Platense1011000
24Central Córdoba (Rosario)1010110
25Chacarita1011000
26Estudiantes (BA)1100110
27Nueva Chicago1100110
28San Martín (Tucumán)1010110
29Dock Sud1101000
30Atlanta1010110
31Tiro Federal (Rosario)1100110
32Tigre1010110
33Colón1010110
34Patronato1010110
35Atlético Tucumán1010110
36Central Córdoba (Santiago del Estero)1010110
37Independiente Rivadavia1010110
Marco D'arcangelo

