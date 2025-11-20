Como Inter Miami con Messi: el motivo por el que Di María podría ser campeón del fútbol argentino con Rosario Central sin jugar

Ángel Di María no solo volvió a Rosario Central con la decisión de poner fin a su laureada carrera en el mismo lugar donde todo comenzó, sino que además se planteó el ambicioso objetivo de saldar la que entiende es su única cuenta pendiente: ser campeón con El Canalla.

En la primera fase del Torneo Clausura, el campeón del mundo con la Selección Argentina probó que se preparó especialmente para estar a la altura de un fútbol muy diferente al que podría haberse acostumbrado a jugar durante su exitosa aventura de 19 años en Europa, que lo llevó por clubes como Benfica, Real Madrid, Manchester United, PSG y Juventus.

Se erigió como una de las grandes figuras del torneo y su influencia pesó en prácticamente todos los partidos que disputó El Canalla, al que lleva aportados siete goles y tres asistencias, para quedarse con la primera posición de la Zona B y ser también líder indiscutido de la Tabla Anual.

Por todo ello es que tanto él como todos en Rosario Central están ilusionados con poder coronar con el título, camino que como primera parada en los payoffs presentará un durísimo duelo ante Estudiantes en el Gigante de Arroyito, el próximo domingo desde las 17.30.

Di María volvió a Rosario para confirmarse como una de las grandes figuras del fútbol argentino. (Getty).

¿Campeón sin jugar?

Pero también existe una posibilidad de que Ángel Di María y Rosario Central puedan celebrar un título sin jugar, porque según avanzó el periodista Germán García Grova llegó desde la ciudad santafesina la información de que en AFA están planteándose eliminar la disputa de la Supercopa Internacional, entre los campeones de Apertura y Clausura, para darle un trofeo de campeón al equipo que más puntos obtuvo en la Tabla Anual, que es precisamente El Canalla.

La determinación, que propone un sistema similar al que en Estados Unidos coronó a Lionel Messi con Inter Miami como campeón del Supporters Shield el año pasado aunque el equipo fue luego eliminado en la primera ronda de los playoffs por el título de la MLS, podría votarse este mismo jueves en la reunión del Comité Ejecutivo de AFA.

Claro que Di María no quiere correr la misma suerte que su amigo y capitán de la Selección Argentina e incluso en el caso de que se apruebe ese título para el mejor equipo del año buscará coronarse en cancha conquistando el Torneo Clausura 2025.

