Con la participación de River y Boca: AFA explicó por qué Rosario Central fue campeón de la liga 2025

En las últimas horas una noticia sorprendió al fútbol argentino, ya que se confirmó que Rosario Central ganó el título de liga 2025 debido a que quedó primero en la tabla anual tras la culminación de la fase regular del Torneo Clausura.

Luego de la polémica por la noticia que se dio a conocer en la previa de los octavos de final del Clausura, la cuenta oficial de la Liga Profesional publicó un posteo para explicar por qué se decidió darle este título al Canalla, en un hecho inédito.

Es que, con la presencia de representantes de River (el vicepresidente segundo Ignacio Villarroel) y de Boca (Ricardo Rosica, mano derecha de Riquelme y Secretario General del club), se realizó una votación para determinar la validez de este título.

Por decisión unánime, a partir de este año y para el futuro, el equipo que más puntos sume en la tabla anual no solo clasificará a la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, sino que también se quedará con un título oficial de liga.

Gracias a esta consagración, el Canalla no solo llegó al octavo título en el profesionalismo, sino que también tendrá la posibilidad de jugar otras dos finales el próximo año: Supercopa Internacional 2026 y el triangular del Trofeo de Campeones 2026.

El posteo de la Liga Profesional

En la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional se decidió, por unanimidad, instalar el título de “Campeón de Liga” al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General.

También por resolución del Comité Ejecutivo de la LPF, se decidió que Rosario Central sea coronado como el campeón de Liga de esta temporada 2025.

Estuvieron presentes y recibieron el trofeo: el presidente Gonzalo Belloso, la vicepresidenta Carolina Cristinziano, el DT Ariel Holan y los futbolistas Ángel Di María y Jorge Broun.

Las declaraciones de Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central

El mandamás de Rosario Central habló con el título en mano tras salir de AFA. Sin tapujos, Belloso explicó: “Es un plan que viene de varios años. Es un título que se suma de acá a futuro. Super merecido para un club como el nuestro. Nos llevamos una nueva estrella“. Además, añadió: “El Comité Ejecutivo ya venía planteando la posibilidad y en los últimos días tomó mayor fuerza”.

Así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino