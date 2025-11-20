Es tendencia:
Con la participación de River y Boca: AFA explicó por qué Rosario Central fue campeón de la liga 2025

En sus redes sociales, el ente organizador del fútbol argentino reveló el motivo por el que el Canalla sumó una nueva estrella.

Por Marco D'arcangelo

En las últimas horas una noticia sorprendió al fútbol argentino, ya que se confirmó que Rosario Central ganó el título de liga 2025 debido a que quedó primero en la tabla anual tras la culminación de la fase regular del Torneo Clausura.

Luego de la polémica por la noticia que se dio a conocer en la previa de los octavos de final del Clausura, la cuenta oficial de la Liga Profesional publicó un posteo para explicar por qué se decidió darle este título al Canalla, en un hecho inédito.

Es que, con la presencia de representantes de River (el vicepresidente segundo Ignacio Villarroel) y de Boca (Ricardo Rosica, mano derecha de Riquelme y Secretario General del club), se realizó una votación para determinar la validez de este título.

Por decisión unánime, a partir de este año y para el futuro, el equipo que más puntos sume en la tabla anual no solo clasificará a la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, sino que también se quedará con un título oficial de liga.

Gracias a esta consagración, el Canalla no solo llegó al octavo título en el profesionalismo, sino que también tendrá la posibilidad de jugar otras dos finales el próximo año: Supercopa Internacional 2026 y el triangular del Trofeo de Campeones 2026.

El posteo de la Liga Profesional

En la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional se decidió, por unanimidad, instalar el título de “Campeón de Liga” al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General.

También por resolución del Comité Ejecutivo de la LPF, se decidió que Rosario Central sea coronado como el campeón de Liga de esta temporada 2025.

Estuvieron presentes y recibieron el trofeo: el presidente Gonzalo Belloso, la vicepresidenta Carolina Cristinziano, el DT Ariel Holan y los futbolistas Ángel Di María y Jorge Broun.

Las declaraciones de Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central

El mandamás de Rosario Central habló con el título en mano tras salir de AFA. Sin tapujos, Belloso explicó: “Es un plan que viene de varios años. Es un título que se suma de acá a futuro. Super merecido para un club como el nuestro. Nos llevamos una nueva estrella“. Además, añadió: “El Comité Ejecutivo ya venía planteando la posibilidad y en los últimos días tomó mayor fuerza”.

Así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

#EQUIPOTOTALAMAT.PROF.LIGASCOPASCOP. LOC.COP. INT.
1Boca Juniors74146035391722
2River Plate7236937351718
3Independiente458371629920
4Racing Club4121201823158
5Alumni (con E.H.S)22220101284
6San Lorenzo2251715725
7Vélez Sarsfield1901911835
8Estudiantes de La Plata1711561156
9Huracán13765880
10Rosario Central13585871
11Newell’s Old Boys9276330
12Lanús7072532
13Belgrano Athletic6603312
14Arsenal5051422
15Argentinos Juniors5053202
16Quilmes3212110
17Banfield2111110
18Ferro Carril Oeste2022000
19Gimnasia y Esgrima de La Plata2111110
20Sportivo Barracas2201110
21Defensa y Justicia2020202
22Talleres
(Córdoba)		2020211
23Platense1011000
24Central Córdoba (Rosario)1010110
25Chacarita1011000
26Estudiantes (BA)1100110
27Nueva Chicago1100110
28San Martín (Tucumán)1010110
29Dock Sud1101000
30Atlanta1010110
31Tiro Federal (Rosario)1100110
32Tigre1010110
33Colón1010110
34Patronato1010110
35Atlético Tucumán1010110
36Central Córdoba (Santiago del Estero)1010110
37Independiente Rivadavia1010110
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

