¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo hoy en México vs. Portugal en partido amistoso desde el Estadio Azteca?

El día de hoy se disputará uno de los amistosos internacionales más interesantes en el marco de la fecha FIFA de marzo. Así es, México y Portugal se verán las caras luego de un buen tiempo y muchas de las expectativas están puestas en el nivel que vayan a mostrar pensando también en el Mundial 2026. Otro aspecto a tener en cuenta es la ausencia de Cristiano Ronaldo.

Publicidad

Fuente: Getty Images.

La gran estrella y capitán de Portugal no fue convocado por el entrenador Roberto Martínez para los partidos que disputarán en esta fecha FIFA de marzo. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que Cristiano Ronaldo se viene recuperando de una lesión muscular sufrida en el tendón de la corva (parte posterior del muslo) a fines del pasado mes febrero jugando para Al-Nassr.

Si bien las primeras informaciones aseguraban que se trataba de una rehabilitación de pocas semanas, aún se mantiene en proceso de estar físicamente al 100% y por ende es que no fue citado por Portugal. Con 41 años de edad, está claro que CR7 necesita cuidarse al máximo y no arriesgar para que pueda llegar entero a la competencia del Mundial 2026.

Publicidad

¿A qué hora se juega el amistoso internacional entre México vs. Portugal?

19:00 | México (CDMX)

20:00 | Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET)

22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

02:00 | España (29/03)

¿Dónde ver el amistoso internacional entre México vs. Portugal?

México | Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium.

Estados Unidos | Univisión, TUDN USA, FOX Deportes y ViX Premium.

Latinoamérica | ESPN y Disney+ (Solo en Argentina)

Los grupos de México y Portugal en el Mundial 2026

México integra el Grupo A del Mundial 2026, así que enfrentará a Sudáfrica, República de Corea y al ganador de la llave entre República Checa y Dinamarca. Por otro lado, Portugal es parte del Grupo K en el torneo y jugará ante Uzbekistán, Colombia y al vencedor de la ronda entre Jamaica y Congo. Ninguna zona es sencilla, así que ambos equipos se preparan en estos amistosos para llegar de la mejor manera a la competencia en Norteamérica.

Publicidad

Fuente: Bolavip.

DATOS CLAVES