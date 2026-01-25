Las selecciones de Bolivia y México se enfrentan este domingo 25 de enero en un amistoso internacional en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra. ‘La Verde’ se prepara para el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026, certamen en el que ya está clasificado ‘El Tri’. El partido comienza a las 15:30 horas local (14:30 horas Perú y 13:30 horas México).
Bolivia vs. México EN VIVO y GRATIS por el amistoso internacional en Santa Cruz de la Sierra
ALINEACIÓN TITULAR DE MÉXICO
Javier Aguirre mete varios cambios con respecto al once titular que le ganó a Panamá hace algunos días. Los únicos que se sostienen en el once inicial son el arquero Raúl Rangel y el mediocampista Marcel Ruiz. El resto son todos cambios.
El 11 titular de México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Everaldo López, Jesús Gallardo; Erik Lira, Marcel Ruiz, Carlos Rodríguez; Diego Lainez, Kevin Castañeda y Armando González.
ALINEACIÓN CONFIRMADA DE BOLIVIA
Óscar Villegas pone un once muy similar al que empató con Panamá. El único cambio es el ingreso de Marcelo Torrez en la zaga central en lugar del lesionado Diego Arroyo.
El 11 titular de Bolivia: Carlos Lampe; Lucas Macazaga, Richet Gómez, Marcelo Torrez, Luis Paz; Ervin Vaca, Moisés Villarroel; Carlos Melgar, Ramiro Vaca, Fernando Nava; y Bruno Miranda.
BOLIVIA Y MÉXICO VIENEN DE JUGAR ANTE PANAMÁ
No es un amistoso aislado, sino que ambos combinados nacionales ya vienen de un partido previo. Bolivia enfrentó a Panamá el pasado domingo e igualó 1-1 por los goles de Kadir Barría y Richet Gómez. En tanto, México le ganó 1-0 a 'La Marea Roja' con un gol en contra de Richard Peralta.
BOLIVIA Y MÉXICO SIGUEN SU PREPARACIÓN
