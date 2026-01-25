Bolivia vs. México EN VIVO y GRATIS por el amistoso internacional en Santa Cruz de la Sierra

13:47hs ALINEACIÓN TITULAR DE MÉXICO

Javier Aguirre mete varios cambios con respecto al once titular que le ganó a Panamá hace algunos días. Los únicos que se sostienen en el once inicial son el arquero Raúl Rangel y el mediocampista Marcel Ruiz. El resto son todos cambios.

El 11 titular de México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Everaldo López, Jesús Gallardo; Erik Lira, Marcel Ruiz, Carlos Rodríguez; Diego Lainez, Kevin Castañeda y Armando González.