¿Juega Cristiano Ronaldo? Alineaciones para México vs. Portugal, amistoso internacional desde el Estadio Azteca

En un nuevo amistoso internacional por la fecha FIFA de marzo, México y Portugal se verán las caras en el mítico y ahora renovado Estadio Azteca de la Ciudad de México. Este gran partido que promete y mucho está programado para el día de hoy sábado 28 de marzo a partir de las 20:00 horas en Perú y existen ciertas dudas sobre la inclusión de Cristiano Ronaldo en el equipo luso.

Publicidad

Fuente: Selección Portugal.

Lamentablemente, para todos los hinchas de Cristiano Ronaldo a nivel mundial y que de seguro siempre quieren verlo en acción en un campo de juego, es importante recordar que el astro de la Selección Portuguesa sufrió una lesión en el isquiotibial/tendón de la corva jugando para Al-Nassr y por ahora se encuentra en proceso de rehabilitación, así que ni siquiera fue convocado.

Frente a dicha situación es que el amistoso internacional entre México vs. Portugal no contará con la presencia de un Cristiano Ronaldo que siempre genera interés. Por otro lado, a continuación podrás conocer las alineaciones titulares del encuentro y los detalles más importantes para que empieces a vivir las emociones a pocas horas del pitazo inicial en el Estadio Azteca.

Publicidad

Alineaciones probables para el amistoso internacional entre México vs. Portugal

México | Jose Rangel; César Montes, Johan Vásquez, Jorge Sánchez; Jesús Gallardo, Erik Lira, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez. DT: Javier Aguirre.

Portugal | Rui Silva; Nelson Semedo, Tomás Araújo, Goncalo Inacio, Nuno Mendes; Ruben Neves, Vitinha; Francisco Trincão, João Félix, Pedro Neto y Gonçalo Ramos. DT: Roberto Martínez.

¿A qué hora se juega el amistoso internacional entre México vs. Portugal?

19:00 | México (CDMX)

20:00 | Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET)

22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

02:00 | España (29/03)

Publicidad

¿Dónde ver el amistoso internacional entre México vs. Portugal?

México | Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium.

Estados Unidos | Univisión, TUDN USA, FOX Deportes y ViX Premium.

Latinoamérica | ESPN y Disney+ (Solo en Argentina)

DATOS CLAVES