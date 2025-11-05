Cristiano Ronaldo no forma parte de la alineación titular de Al Nassr para el partido de este miércoles 5 de noviembre ante FC Goa. Se trata del duelo correspondiente a la fecha 4 del grupo D de la Liga de Campeones 2 de la AFC 2025-26. El portugués tuvo su primera convocatoria para un encuentro de esta competencia, pero al final, ni siquiera va al banco de suplentes.

Al Nassr está muy cerca de asegurar la clasificación a octavos de final de la AFC Champions League 2. Gracias a sus tres victorias, llega a este partido en la primera posición de su grupo. En estos tres encuentros, no estuvo disponible Cristiano Ronaldo y parecía cambiar todo en este cuarto partido.

¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo hoy en Al Nassr vs. FC Goa?

Cristiano Ronaldo supo ser convocado para el partido Al Nassr vs. FC Goa de este miércoles 5 de noviembre. De hecho, hasta viajó con el plantel y llegó a participar de la charla técnica en la previa al partido. Finalmente, por decisión de Jorge Jesús, quedó descartado para este duelo y seguirá sin jugar en esta AFC Champions League 2.

CR7 no estaba apuntado como posible titular, pero sí se especulaba con su presencia en el banco de los suplentes ante el conjunto indio. Finalmente, se le dará descanso, pensando sobre todo en el próximo compromiso por la Saudi Pro League donde enfrentará a una de las revelaciones, Neom SC.

La prioridad de Jorge Jesús y el conjunto de Riad pasa por la Saudi Pro League donde continúan invictos: ganaron los 7 partidos que se disputaron hasta el encuentro ante Neom. Por eso, están en primer lugar y quieren ganar ese título, que todavía no se le da al ‘Bicho’.

La alineación titular de Al Nassr ante FC Goa

Jorge Jesús guarda varios futbolistas pensando en la Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo no es la única ausencia, ya que tampoco jugarán Joao Félix, Kingsley Coman ni Sadio Mané, aunque éstos sí irán al banco de suplentes.

Así, el once titular de Al Nassr tiene a Raghed Al Najjar; Nawaf Boushal, Abdulelah Al Amri, Nader Al Sharari, Salem Al Najdi; Abdullah Al Khaibari, Ali Al Hassan; Wesley, Abdulrahman Ghareeb, Mohammed Marran; y Haroune Camara.

Alineación oficial de Al Nassr (X @AlNassrFC).

