¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo hoy para Al Nassr ante FC Istiklol Dushanbe por la AFC Champions League Two?

Al Nassr juega nuevamente por la AFC Champions League Two 2025-26, pero Cristiano Ronaldo vuelve a ser baja. Este miércoles 26 de noviembre, desde las 08:45 horas (Lima) y con transmisión de Disney+ Premium, se enfrenta a FC Istiklol Dushanbe en Tayikistán por la quinta jornada del grupo D. El portugués viene de anotar un golazo de chalaca por la Saudi Pro League, pero en esta ocasión no estará presente con el equipo.

Publicidad

Publicidad

Cristiano Ronaldo volverá a ser baja para un partido de la AFC Champions League Two, la segunda competencia a nivel clubes más importante de Asia. Al Nassr está a un punto de asegurar su clasificación como primero de grupo a los octavos de final. Para ello, tiene una buena oportunidad en Tayikistán.

Las ausencias de Cristiano Ronaldo en los partidos de la AFC Champions League Two ya se han vuelto una constante. De hecho, este es el quinto partido de Al Nassr y en ninguno de los cuatro anteriores estuvo siquiera convocado. Todo tiene que ver con una postura del entrenador Jorge Jesús.

Publicidad

Publicidad

¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo hoy en FC Istiklol Dushanbe vs. Al Nassr?

El motivo de la baja de Cristiano Ronaldo en los partidos de la AFC Champions League Two, como por ejemplo, ante FC Istiklol Dushanbe en Tayikistán, está apuntado a una decisión en conjunto con Jorge Jesús. La idea es que el portugués no se sobrecargue de tantos partidos y su prioridad sea la Saudi Pro League.

Así, con motivo de resguardar su estado físico a sus 40 años, CR7 no ha disputado partidos en la competencia continental, ya que ha priorizado todos sus partidos de la Saudi Pro League y también el de la Copa del Rey de Campeones. Aunque, en este última copa, ya quedó eliminado a manos del Al Ittihad. Por eso, la prioridad será la liga local.

ver también Cristiano Ronaldo, 40 años, se sinceró sobre su retiro: “Mi familia dice ‘ya es hora de que pares'”

De todas maneras, no se descarta que el ‘Bicho’ juegue la AFC Champions League Two 2025-26 a partir de la instancia de octavos de final. Esto se daría recién en 2026. Por lo pronto, ante FC Istiklol Dushanbe, ni siquiera viajó a Tayikistán como sí lo hicieron otras figuras como Joao Félix, Sadio Mané o Marcelo Brozovic.

Publicidad

Publicidad

La posible alineación de Al Nassr para jugar ante FC Istiklol Dushanbe

Jorge Jesús no ha confirmado el once titular de Al Nassr ante FC Istiklol Dushanbe. No se descarta que guarde varios jugadores, pero también buscaría poner lo mejor posible pensando en asegurar la clasificación a octavos de final. Además, el equipo no tendrá partido hasta el próximo 21 de diciembre.

De esta forma, la alineación titular de Al Nassr tendría a Bento; Sultan Al Ghanam, Abdulelah Al Amri, Íñigo Martínez, Ayman Yahya; Marcelo Brozovic, Ángelo; Wesley, Joao Félix, Abdulrahman Ghareeb; y Sadio Mané.

¿A qué hora se juega FC Istiklol Dushanbe vs. Al Nassr?

FC Istiklol Dushanbe y Al Nassr se enfrentan por la fecha 5 del grupo D de la AFC Champions League Two 2025-26. El horario de inicio del encuentro en este miércoles 26 de noviembre es a las 08:45 horas de Perú, Ecuador, Colombia y Estados Unidos (hora del Este).

Publicidad

Publicidad

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el duelo está programado para las 10:45 horas. En Venezuela y Bolivia inicia a las 09:45 horas. Por su parte, en Estados Unidos (hora del Pacífico) es a las 05:45 horas. Y en México, comienza a las 07:45 horas.

¿Dónde ver en vivo FC Istiklol Dushanbe vs. Al Nassr?

FC Istiklol vs. Al Nassr, duelo correspondiente a la jornada 5 de la AFC Champions League Two 2025-26, tiene transmisión en vivo de Disney+ Premium para toda Sudamérica, Centroamérica y México.