Un compañero de Cristiano Ronaldo en Al Nassr se hartó de Arabia Saudita y lo negocian dos clubes de Europa

Al Nassr ha tenido un duro arranque del 2026 en Arabia Saudita. Para Cristiano Ronaldo y compañía es necesario volver a recobrar el rumbo de la victoria tras dos traspiés en la Saudi Pro League 2025-26. Sin embargo, por estas horas, hay serias chances de que uno de los jugadores extranjeros del primer equipo defina su salida.

Publicidad

Publicidad

Este es el caso del arquero brasileño Bento, quien ha visto como Nawaf Al Aqidi le ha ganado el lugar como titular. Ante esto, el exguardameta de Athletico Paranaense quiere sumar minutos pensando en una convocatoria a la Selección de Brasil. West Ham y Genoa luchan por su fichaje.

Así, Cristiano Ronaldo perdería a una figura importante en el plantel en un momento crítico de la temporada. Cabe destacar que CR7 quiere sumar títulos y una gran obsesión es la Saudi Pro League, además de la chance de llegar a los 1.000 goles en su carrera.

Bento, apenas, tuvo una titularidad en la Saudi Pro League 2025-26. Fue en el triunfo ante Al Ittihad por 2-0, por lo que mantuvo la valla invicta. Sus minutos en campo pasaron más por la AFC Champions League Two donde atajó en 5 de los 6 partidos de la fase de grupos y también ha atajado en 4 partidos de la King’s Cup y la Saudi Super Cup.

Publicidad

Publicidad

Bento, en negociaciones con West Ham y Genoa

Desde hace algunos días que se viene comentando la posibilidad de que Bento llegue al West Ham, equipo que está peleando por no descender en la Premier League de Inglaterra. Para ello, los ‘Hammers’ ya contrataron al goleador argentino Valentín ‘Taty’ Castellanos por 29 millones de euros.

ver también Con Cristiano Ronaldo, Al Nassr sufrió una dura derrota ante Al Ahli por la Saudi Pro League

Según informó el periodista Fabrizio Romano, West Ham ya efectuó una oferta por un préstamo por Bento. Además, se harían cargo de parte de su salario hasta final de temporada. Si bien parecía que las negociaciones iban por buen puerto, apareció un competidor para el club inglés.

Publicidad

Publicidad

Es que Genoa de Italia, club que también está peleando por no descender en la Serie A, se metió y también negocia por la llegada del arquero brasileño, según informó Gianluca Di Marzio. Es más, aseguró que tendría preferencia por jugar en Italia antes que Inglaterra.

Bento presiona para ir a Genoa (X @DiMarzio).

Se habla que Genoa ofrecería un préstamo con una opción de compra de 5 millones de euros y que Bento presionaría a Al Nassr para que lo cedan a este equipo y no a West Ham. Se vienen horas claves para su salida del fútbol de Arabia Saudita, donde no ha logrado asentarse.

Publicidad

Publicidad

Salida de Bento favorecería fichaje internacional para Al Nassr

La salida de Bento podría ser importante para Al Nassr. Más allá de perder a un arquero con experiencia internacional, esto podría ser una ayuda para Cristiano Ronaldo y compañía en sus intenciones de reforzar el plantel en este mercado de invierno.

Cristiano Ronaldo, figura de Al Nassr.

El propio entrenador, Jorge Jesús, ha manifestado públicamente que Nassr buscará fichajes en este invierno para terminar de completar la plantilla y luchar por los títulos de la temporada. Todavía no han trascendido nombres propios de interés, pero se especula con que pueda llegar algún centrodelantero o un lateral.

Publicidad

Publicidad

Datos claves