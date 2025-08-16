Qué canal pasa Atlético Mineiro vs. Gremio por la fecha 20 del Brasileirao 2025

Atlético Mineiro y Gremio disputan uno de los partidos de la jornada del domingo 17 de agosto por la fecha 20 del Brasileirao Serie A. El Arena MRV de Belo Horizonte es el escenario para este duelo entre dos equipos muy importantes, pero que aún no hacen pie en el certamen local.

El ‘Galo’ tiene la cabeza puesta en la Copa Sudamericana, donde logró un importante triunfo en el partido de ida de octavos de final ante Godoy Cruz (2-1). Con la ventaja en esta serie, puede pensar en este duelo en el torneo local donde debe ganar para seguir en puestos de clasificación a copas internacionales.

Del otro lado, el ‘Tricolor’ no pasa un buen momento. Apenas ganó un partido de los últimos siete disputados en el Brasileirao (4 derrotas y 2 empates), lo que lo ponen en un decimoquinto lugar incómodo y sólo 4 puntos por delante del último que desciende (Vasco da Gama).

Gremio ha sido noticia en Perú en las últimas horas debido a la oferta formal que hizo por Erick Noriega, jugador de Alianza Lima. Según el periodista Kevin Pacheco está casi todo arreglado para su llegada a Porto Alegre a cambio de 2 millones de dólares por el 80 por ciento de su pase. Se incorporaría en los próximos días con un contrato por 4 años.

¿Qué canal pasa Atlético Mineiro vs. Gremio por el Brasileirao?

Atlético Mineiro vs. Gremio se disputa este domingo 16 de agosto en el Arena MRV de Belo Horizonte por la fecha 20 del Brasileirao Serie A. El partido se puede ver en vivo por Fanatiz Internacional para todo el mundo.

Horarios del partido entre Atlético Mineiro y Gremio

Conoce los horarios para todo el mundo del partido entre Atlético Mineiro y Gremio, correspondiente a la fecha 20 del Brasileirao Serie A:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 02:00 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 03:00 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 04:00 PM .

. Estados Unidos (PT): 12:00 PM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 01:00 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 09:00 PM .

. Portugal y Reino Unido: 08:00 PM .

. Corea del Sur/Japón: 04:00 AM.

Tabla de posiciones del Brasileirao Serie A