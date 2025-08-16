Es tendencia:
logotipo del encabezado
Brasileirao

Qué canal pasa Atlético Mineiro vs. Gremio por la fecha 20 del Brasileirao 2025

Duelo entre equipos de mitad de tabla en el Brasileirao. Mineiro, con la cabeza puesta en la Sudamericana, recibe a Gremio este domingo.

Por Hugo Avalos

Hulk y Martin Braithwaite, delanteros de Atlético Mineiro y Gremio.
© Getty ImagesHulk y Martin Braithwaite, delanteros de Atlético Mineiro y Gremio.

Atlético Mineiro y Gremio disputan uno de los partidos de la jornada del domingo 17 de agosto por la fecha 20 del Brasileirao Serie A. El Arena MRV de Belo Horizonte es el escenario para este duelo entre dos equipos muy importantes, pero que aún no hacen pie en el certamen local.

Publicidad

El ‘Galo’ tiene la cabeza puesta en la Copa Sudamericana, donde logró un importante triunfo en el partido de ida de octavos de final ante Godoy Cruz (2-1). Con la ventaja en esta serie, puede pensar en este duelo en el torneo local donde debe ganar para seguir en puestos de clasificación a copas internacionales.

Del otro lado, el ‘Tricolor’ no pasa un buen momento. Apenas ganó un partido de los últimos siete disputados en el Brasileirao (4 derrotas y 2 empates), lo que lo ponen en un decimoquinto lugar incómodo y sólo 4 puntos por delante del último que desciende (Vasco da Gama).

Gremio ha sido noticia en Perú en las últimas horas debido a la oferta formal que hizo por Erick Noriega, jugador de Alianza Lima. Según el periodista Kevin Pacheco está casi todo arreglado para su llegada a Porto Alegre a cambio de 2 millones de dólares por el 80 por ciento de su pase. Se incorporaría en los próximos días con un contrato por 4 años.

Publicidad
¿Alianza Lima usará el dinero de Erick Noriega? Godoy Cruz, abierto a negociar por Alan Cantero

ver también

¿Alianza Lima usará el dinero de Erick Noriega? Godoy Cruz, abierto a negociar por Alan Cantero

¿Qué canal pasa Atlético Mineiro vs. Gremio por el Brasileirao?

Atlético Mineiro vs. Gremio se disputa este domingo 16 de agosto en el Arena MRV de Belo Horizonte por la fecha 20 del Brasileirao Serie A. El partido se puede ver en vivo por Fanatiz Internacional para todo el mundo.

Horarios del partido entre Atlético Mineiro y Gremio

Conoce los horarios para todo el mundo del partido entre Atlético Mineiro y Gremio, correspondiente a la fecha 20 del Brasileirao Serie A:

  • Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 02:00 PM.
  • Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 03:00 PM.
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 04:00 PM.
  • Estados Unidos (PT): 12:00 PM.
  • México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 01:00 PM.
  • España, Alemania, Francia e Italia: 09:00 PM.
  • Portugal y Reino Unido: 08:00 PM.
  • Corea del Sur/Japón: 04:00 AM.
Publicidad

Tabla de posiciones del Brasileirao Serie A

hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
Qué canal pasa Botafogo vs. Palmeiras por la fecha 20 del Brasileirao 2025
Futbol Internacional

Qué canal pasa Botafogo vs. Palmeiras por la fecha 20 del Brasileirao 2025

Así fue el primer gol que anotó André Carrillo con Corinthians en el Brasileirao
Peruanos en el exterior

Así fue el primer gol que anotó André Carrillo con Corinthians en el Brasileirao

David Luiz se rindió en Brasil y tomó inesperada decisión para el final de su carrera
Futbol Internacional

David Luiz se rindió en Brasil y tomó inesperada decisión para el final de su carrera

Así reaccionó Néstor Gorosito cuando le preguntaron por la venta de Erick Noriega a Gremio
Alianza Lima

Así reaccionó Néstor Gorosito cuando le preguntaron por la venta de Erick Noriega a Gremio

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo