Erick Noriega fue una de las figuras de Alianza Lima en el triunfo en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 ante Universidad Católica en Matute. Su buen desempeño, esta vez, se dio en la zaga central donde tuvo que reemplazar al suspendido (y lesionado) Carlos Zambrano, aunque admitió que se siente más cómodo jugando de volante central.

Néstor Gorosito ha utilizado a Noriega como un comodín, ya que puede cumplir tanto de volante como de central. De hecho, el ‘Samurái’, cuando arribó a Alianza Lima, jugaba como zaguero, pero fue el propio entrenador quien le vio características para jugar en el eje de la cancha y ha sido todo un acierto.

No obstante, ante Universidad Católica, ‘Pipo’ optó por iniciarlo como defensor central por encima de Gianfranco Chávez, reciente incorporación desde Sporting Cristal. El voto de confianza del entrenador en Noriega para la defensa también estuvo para que Alessandro Burlamaqui juegue como volante central y cumpla un buen trabajo.

Erick Noriega confesó que se siente más cómodo jugando de volante

Luego del 2-0 ante el conjunto ecuatoriano, Noriega atendió a los medios de comunicación en zona mixta donde habló sobre el triunfo, aunque mantuvo la calma para estar atentos en el partido de vuelta en Ecuador.

“Sabemos que faltan 90 minutos allá, que no va a ser nada fácil. Tenemos que prepararnos, este fin de semana tenemos liga local. Contento por el triunfo de hoy”, manifestó en DSports y L1 MAX.

“Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Nos dijeron que eran intensos, tienen jugadores de bastante altura, fuertes, pero creo que supimos manejar el partido y concretamos bien las jugadas, que se pudieron ver en los goles“, agregó sobre el partido de ida.

Luego, al momento de hablar sobre su preferencia en el campo de juego, empezó así: “Hay partidos que tengo que jugar de volante o de central, la verdad que estoy dispuesto para jugar en cualquier posición, me siento cómodo en las dos posiciones“. Fue en ese momento en que la periodista que lo entrevistó lo interrumpió.

“¿Igual de cómodo?”, le consultó. Noriega no dudó en responder: “Sí, obviamente de volante me siento un poquito más cómodo, me gusta un poquito más, pero donde me necesite, el profe sabe que puede contar conmigo“. Evidentemente, el mediocampo le sienta mejor o, al menos, eso es lo que prefiere. ¿Mensaje para Néstor Gorosito?

¿Cuándo y dónde se juega el partido de vuelta entre Alianza Lima y Universidad Católica?

Tras el 2-0 en el partido de ida en el estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima deberá viajar a Ecuador para la vuelta en una semana. Es que este segundo partido se disputará el miércoles 20 de agosto desde las 07:30 p.m. en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

