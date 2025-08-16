Este fin de semana comenzó con una noticia que sorprendió al hincha de Alianza Lima. Con un buen desempeño a nivel internacional y con la necesidad de mejorar en el campeonato local. Erick Noriega, una de las figuras del plantel tendría un oferta para irse. Esto en medio de la temporada que deja todo tipo de reacciones. Como la de Reimond Manco que fue contundente sobre esta opción que tiene el volante de dejar el Perú.

Todo indica que la decisión ya está tomada por parte del club y el futbolista. Solo falta que se pueda hacer oficial para que quede completado. Pero todo indica que se irá muy pronto del Perú con una nueva aventura en el extranjero. En donde va a tener una oportunidad única para poder seguir mejorando. Es así como en el programa ‘En la cama con Rei’, Manco dejó contundentes palabras.

“Sería dejar Alianza y lo mismo pasó cuando Gremio le hizo una oferta a Bryan Reyna y Alianza no lo dejó ir porque iban bien en el papel. Dejarlo ir, creo que la directiva no lo ve con buenos ojos, pero en lo que respecta a mí, yo creo que se debe ir porque es una oportunidad grandísima“, explicó el exjugador. Esto haciendo una comparación con lo que pasó con Bryan Reyna, al que no vendieron en su momento, bajó su nivel y lo tuvieron que dejar ir a un menor precio a Belgrano.

Por otro lado, también agregó: “Considero que Noriega no ha llegado a su techo, creo que todavía tiene para crecer mucho más en todo lo que se refiere a fútbol. Gremio necesita jugadores pero también siento que es una inversión porque si le va muy bien y crece, los clubes brasileros pueden tener una buena venta. Si se concreta el traspaso, de verdad le deseo lo mejor porque en verdad está yendo a una de las mejores ligas de Sudamérica, y a un equipo como Gremio que es uno de los grandes de Brasil”, sentenció sobre el tema.

Erick Noriega calentando (Foto: Alianza Lima).

¿Quién reemplazará a Erick Noriega?

Esta es una de las preguntas que muchos hinchas se hacen. Sobre todo teniendo abierto el libro de pases en el fútbol peruano. Pero en el extranjero no hay muchos peruanos que puedan tomar ese lugar. El único es Pedro Aquino y no sería nada barato poder contar con él. Eso sí en Santos Laguna no viene jugando, por lo que sería una de las grandes opciones.

Néstor Gorosito por su parte tiene a tres jugadores que tranquilamente podría tomar el puesto de Erick Noriega en el mismo Alianza. Para comenzar está Alessandro Burlamaqui que en el último juego ante U. Católica de Ecuador por Copa Sudamericana rindió a gran nivel. Fue de los mejores y es de los que más gustan como reemplazo.

Alessandro Burlamaqui (Foto: Alianza Lima).

Después está Jesús Castillo, con un rol más defensivo es de los que ya están en el club y que ha comenzado a jugar poco o nada en el último tiempo. Por último, Jean Pierre Archimbaud, que por una lesión se perdió gran parte del torneo. Pero ahora al 100% podría ser tomado como una buena opción.

