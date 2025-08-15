¿Gremio de Brasil deja a Alianza Lima sin Erick Noriega?

Para nadie es ninguna novedad el enorme crecimiento que ha tenido Erick Noriega en Alianza Lima. Especialmente en esta temporada 2025, el volante blanquiazul ha demostrando un gran nivel en el ámbito local y en los torneos internacionales, por lo que ahora se ha podido conocer que desde el histórico Gremio de Porto Alegre vienen tocando las puertas de Matute.

“El buen momento de Erick Noriega en Alianza Lima esta siendo visto a nivel internacional. Han llegado ofertas al club del exterior, dentro de ellas de un cuadro de Brasil (Gremio). Lo cierto es que aún no hay conversaciones iniciadas, ni decisiones tomadas. Pero si se analizarán en los próximos días”; fue la más reciente revelación que compartió el periodista Gerson Cuba a través de ‘X’.

Fuente: @gersoncuba2603

Quien también dio ciertas luces del posible adiós de Erick Noriega de las filas de Alianza Lima fue Carlos Alberto ‘El Tigrillo’ Navarro‘. Fiel a su estilo, el comunicador ni siquiera dio el nombre del protagonista, pero por las características que mencionó deja en evidencia que se trata del popular ‘Samurái’, quien por cierto a sus 23 años podría tener una gran chance de emigrar a Brasil.

Fuente: @TigrilloPeru

El momento en el que Gremio se pudo convencer de la oferta por Erick Noriega

Sabiendo que los equipos brasileños siempre están muy al pendiente de los jóvenes talentos en el continente sudamericano, en esta oportunidad no fue ninguna excepción. Teniendo en cuenta que Alianza Lima eliminó a Gremio de Porto Alegre en los 16vos de final de la Copa Sudamericana y que Erick Noriega fue una de las figuras en la llave, ahí es que cómo pudo haberse dado el interés.

Fuente: Alianza Lima

Y es que el ‘Samurái’ la rompió en todo el sentido de la palabra. Tanto en el duelo jugado en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute y en el Arena do Grêmio, el volante de Alianza Lima demostró que es el eje más importante dentro de las planificaciones de Néstor Gorosito. Además, no olvidemos que puede jugar de defensor central y eso lo convierte en un valor de mucha más relevancia.

El interés que genera Erick Noriega en Europa

Además de la más reciente información en donde Gremio de Porto Alegre quiere quedarse con los servicios de Erick Noriega, durante las últimas horas se pudo conocer que Porto también tiene en carpeta a la estrella de Alianza Lima. Todavía no se han podido conocer mayores detalles al respecto, pero lo cierto es que el nombre del volante se mantiene como una de las próximas ventas de Matute y que incluso podría representar un muy bien negocio desde todo punto de vista.

Fuente: @catarzis_

¿Cuánto cuesta Erick Noriega y hasta cuándo es su contrato con Alianza Lima?

De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt’, Erick Noriega tiene una cotización internacional de 1.4 millones de euros, lo que en soles daría un promedio cercano a los 5.6 millones. Por otro lado, tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del año 2028 y se habla de que tras su última renovación cuenta con una cláusula realmente millonaria que se la pondría difícil al club interesado en ficharlo, así que veremos la decisión de Gremio de Porto Alegre.

Fuente: Transfermarkt

