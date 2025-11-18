La derrota por 2-1 de la Selección Peruana ante Chile en el amistoso de Sochi, Rusia, ha provocado un profundo malestar en la afición, no tanto por el resultado en sí, sino por el desarrollo del partido. A pesar de jugar gran parte del encuentro con superioridad numérica, Perú no pudo sostener la ventaja inicial, permitiendo la remontada chilena.

Publicidad

Publicidad

Jairo Concha el gran señalado en Perú

El blanco principal de la crítica post-partido ha sido el mediocampista Jairo Concha. La frustración se centra en una jugada crucial del minuto 58, cuando Concha, portando la camiseta número 10, perdió un balón comprometido en la salida. Este error fue el origen de un rápido contragolpe que Darío Osorio capitalizó para sellar el 2-1 definitivo. Analistas deportivos catalogaron esta acción como un “fallo de concepto” inaceptable en el fútbol de élite.

Jairo Concha cuestionado por hinchas de Perú. (Foto: X).

La reacción de los hinchas en plataformas digitales fue inmediata y severa, señalando al jugador de Universitario de Deportes como el responsable directo de la derrota. Los comentarios fueron tajantes, cuestionando su permanencia en el equipo y su idoneidad para llevar la emblemática ’10’. Frases como “Jairo Concha NO puede ser el diez de la Selección. Esto es así: le duela a quien le duela. Ya está” y la acusación de haber habilitado al rival (“Jairo Concha habilitó a Osorio para que venza a Gallese”) resumen el sentir popular.

Publicidad

Publicidad

Las críticas en contra de Jairo Concha

El debate se extiende más allá de un error puntual, poniendo en tela de juicio la calidad de Concha para representar a la selección. La afición percibe una marcada diferencia entre su buen rendimiento a nivel de clubes y su desempeño con la ‘Blanquirroja’, lo que fue resumido por un hincha como: “Jairo Concha es limitadísimo. Jairo Concha no es para que sea jugador de la selección peruana, Jairo Concha es un fiasco”.

ver también Fallaron Inga y Concha: Chile se lo dio vuelta a Perú para el 2-1 en el amistoso en Sochi

Tweet placeholder

Aunque el volante ha mostrado destellos de calidad en amistosos previos, la irregularidad ha sido la constante en su historial. El error que costó la derrota ante un rival diezmado se interpreta como la prueba más clara de su “techo de cristal” a nivel internacional, llevando a comparaciones extremas sobre su bajo rendimiento.

Publicidad

Publicidad

Las redes sociales contra Jairo Concha

Tras su sustitución en el minuto 69, la actuación de Concha ha generado una seria interrogante sobre la confianza que el cuerpo técnico le otorgará en las próximas Eliminatorias. La presión de los hinchas es contundente y unánime: se exige una reevaluación urgente de su rol y de su capacidad para ser el motor creativo de la Selección Peruana.

DATOS CLAVE